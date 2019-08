Dorian-myrskystä yltyi hurrikaani – uskotaan vielä voimistuvan

Trooppinen myrsky Dorian on yltynyt hurrikaaniksi, meteorologit kertovat. Uutiskanava CNN:n mukaan myrsky yltyi ykkösluokan hurrikaaniksi Neitsytsaariin kuuluvan Saint Thomasin kohdalla.

Saint Thomasin saaren lähellä on ollut tuulenpuuskia, jotka ovat olleet nopeudeltaan jopa lähes 50 metriä sekunnissa. Korkeimmat tasaiset tuulennopeudet ovat olleet noin 37 metriä sekunnissa.

Seuraavaksi hurrikaani uhkaa Puerto Ricoa. Puerto Ricon kuvernööri Wanda Vazquez on julistanut osavaltioon hätätilan.

Vasquezin mukaan osavaltio on nyt huomattavasti paremmin valmistautunut kuin vuonna 2017, kun hirmumyrsky Maria ruhjoi osavaltiota.

Yhdysvaltain liittovaltion pelastustoimesta vastaavan viraston Feman lehdistösihteeri Elizabeth Litzow kertoi CNN:lle, että virastolla on Puerto Ricossa enemmän tarpeistoa kuin ennen Marian saapumista saarelle.

– Saarella olevassa kalustossa on vuoteen 2017 verrattuna kolme kertaa enemmän generaattoreita, yhdeksänkertainen määrä aterioita, viisinkertainen määrä vettä ja 16 kertaa enemmän sinisiä pressuja, hän kertoi.

CNN:n mukaan paikalliset ovat valmistautuneet myrskyn tuloon muun muassa suojaamalla kotiensa ikkunoita vanerilla ja ikkunaluukuilla.

Uutiskanava kertoi myös, että Puerto Ricoon on astunut hurrikaanin vuoksi voimaan niin sanottu ”kuiva laki”, joka kieltää alkoholin myynnin saarella. Vazquez ilmoitti päätöksestä keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Alkoholin myyntikielto on Vazquezin mukaan voimassa vuorokauden hänen ilmoituksestaan lähtien tai siihen saakka, kun viranomaiset ehdottavat sen poistoa.

Dorianin on ennustettu voimistuvan kolmosluokan hurrikaaniksi viisiportaisella asteikolla ennen kuin se saavuttaa Floridan viikonloppuna.

Trump soimasi Puerto Ricoa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi keskiviikkona Twitterissä, kuinka Puerto Rico on hänen mielestään yksi korruptoituneimpia paikkoja maan päällä. Hänen mielestään saaren poliittinen järjestelmä on rikki ja sen paikalliset poliitikot ovat joko epäpäteviä tai korruptoituneita.

Samalla hän laittoi avustuksien kanssa kohdatut ongelmat paikallisten poliitikkojen syyksi. Hänen mukaansa kongressin lupaamat miljardit lähetettiin ”kieroille poliitikoille”.

– Ja muuten, olen paras asia, mitä on ikinä tapahtunut Puerto Ricolle, hän vielä jatkoi.

Vaikka Marian tuhoista on kulunut jo toista vuotta, kiista avustusrahoista ja jopa myrskyn vaatimien uhrien määrästä on edelleen ajankohtainen. Puerto Ricon osavaltion viranomaisten mukaan kuolleita oli 64, kun taas terveysviranomaiset kertovat myrskyn tappaneen liki 3 000 ihmistä.

Trump päivitteli Twitterissä tiistaina, että osavaltiolle on myönnetty Marian jälkien korjaamiseen ennätykselliset 92 miljardia dollaria.

Todellisuudessa kongressi myönsi rahaa runsaat 42 miljardia, mistä Feman mukaan saarelle on saatu vain vajaat 14 miljardia dollaria. Vazquezin edeltäjä Ricardo Rossello joutui eroamaan viime kuussa avustussotkun takia.

”Tässä ei ole kyse Trumpista”

Puertoricolainen kongressiedustaja Jenniffer Gonzalez vastasi puertoricolaisen televisiokanavan haastattelussa Trumpin tviittiin avustuksista, ettei Puerto Rico valitse hurrikaanejaan, kertoo CNN.

– Jumala päättää sen, luonto päättää sen. Me olemme Karibialla, tämä on hurrikaanien ja myrskyjen reitti.

Myös Puerto Ricon pääkaupungin San Juanin pormestari Carmen Yulin Cruz kommentoi Trumpin kirjoitteluita.

Sanoin eilen, että Trumpin pitää olla hiljaa, rauhoittua ja tehdä tietä niille meistä, jotka tekevät työtä paikan päällä. Ehkä Trump ymmärtää tällä kertaa, että tässä ei ole kyse hänestä, tässä ei ole kyse politiikasta, vaan tässä on kyse henkien pelastamisesta, hän kirjoitti Twitterissä.

STT

