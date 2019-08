Edis Tatli iski voiton Olavinlinnassa – ”Otin varman päälle”

Savonlinnan Oopperajuhlien jälkeen Olavinlinnan valtasivat lauantaina nyrkkeilijät. Tämänvuotinen Boxing Night Olavinlinna tarjosi kaikkiaan kahdeksan ottelua, ja illan pääottelu käytiin Suomen ykkösnyrkkeilijän Edis Tatlin ja Costa Ricassa asuvan nigaracualaisen Berman Sanchezin välillä ylemmässä kevyessä sarjassa.

Ja niinhän siinä kävi, että Tatli otti omansa. Tasaisen varovaisena alkanut ottelu lähti neljännestä erästä alkaen kääntymään yhä selvemmin Tatlin eduksi, ja seitsemännessä erässä Sanchezin eväät loppuivat tyystin.

Edis Tatli tyytyi selkeään pistevoittoon, eikä hakenutkaan tyrmäystä.

– Ok matsi, ja kaikki meni odotetusti. Otin varman päälle, enkä lähtenyt riskeeraamaan mitään, voittaja sanoi ja mainitsi keskittyvänsä lähiajat ensi viikolla odotettavissa olevan perheenlisäyksen tuomiin haasteisiin.

Tatlin valmentaja Pekka Mäki oli tyytyväinen otteluun hänkin.

– Hieno, selvä voitto, ja kaikki meni suunnitelmien mukaan, Mäki totesi heti taiston tauottua.

Voitto on Tatlin ammattilaisuran 32:s. Hän hävisi edellisen ottelunsa huhtikuussa New Yorkissa yhdysvaltalaiselle Teofimo Lopezille.

STT

Kuvat: