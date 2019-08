Ei enää ranskalaisia viivoja: Brasilian presidentti lopettaa Bic-kynien käytön

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on ilmoittanut lopettavansa Bic-kertakäyttökynien käytön virallisten asiakirjojen allekirjoittamisessa, koska kynien valmistaja on ranskalainen.

Bolsonaro ilmoitti jo torstaina Bic-kynien käytön lopettamisesta, mutta ei ollut varmaa, vitsailiko hän. Presidentinkanslia ei suostunut kommentoimaan asiaa, kun uutistoimisto AFP tiedusteli torstaisen ilmoituksen vakavuutta.

Bolsonaro kuitenkin vahvisti asian perjantaina paikallista aikaa. Jatkossa hän käyttää brasilialaista Compactor-merkkiä.

Valtaosa Brasiliassa myytävistä Bic-kynistä valmistetaan ranskalaisyrityksen tehtaalla, joka sijaitsee Amazonilla Manauksen kaupungissa, kertoi Bicin edustaja AFP:lle. Kynät ovat halpoja ja niitä käytetään Brasiliassa laajalti.

Bolsonaro on aiemmin kertonut, että kynien käyttö oli merkki säästäväisyydestä hänen edeltäjiensä kulujen jälkeen.

Ranskalaisyritys kertoi, että he ovat imarreltuja siitä, että heidät tunnustetaan ”demokraattiseksi brändiksi”. He eivät kuitenkaan halunneet kommentoida Bolsonaron päätöstä.

Presidenttien vääntö johti kynädraamaan

Päätös liittyy Brasilian metsäpalojen ympärille syntyneeseen diplomaattiseen riitaan. Bolsonaro ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat ottaneet viime päivinä toistuvasti yhteen.

Macron ilmoitti ennen viime viikonloppuna pidettyä G7-maiden kokousta, että Etelä-Amerikassa riehuvat metsäpalot ovat kansainvälinen kriisi ja otti tilanteen kokouksen asialistalle.

Hän myös syytti Bolsonaron valehdelleen hänelle Brasilian näkökannasta ilmaston muutokseen.

Bolsonaro julisti, että hänen ranskalaisella kollegallaan on siirtomaamentaliteetti. Bolsonaro myös kieltäytyy puhumasta Macronille, jos hän ei peru aiempia Brasilian Amazonin alueen itsehallintoon liittyviä kommenttejaan.

STT

