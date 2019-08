Ei synkistellä vielä

RAUNO SAARI. Antti Rinteen (sd.) hallituksen ensimmäinen kvartaali on täyttymässä. EU-puheenjohtajuus on käynnissä.

Kesä on ollut hyvää aikaa. Äänestäjät ovat olleet ymmärtäväisiä ja tiedotusvälineet ystävällisiä. Ministerit ovat voineet puhua köykäisiä välillä toistensa tontillakin.

Oppositio ei ole juuri kovistellut, mitä nyt vähän Porin Suomi-areenassa tai kun tuore meppi Teuvo Hakkarainen (ps.) on lukenut väärän puheen oikeassa paikassa, Brysselissä.

Syksy on toista maata. Eduskunta kokoontuu. Budjettiriihestä hallitus kyllä selviää. Hallituksen ongelmana jatkossa on kuitenkin sen ohjelman laajuus.

Luvattuja uudistuksia on ilma sakeana. Niitä oppositio samoin kuin hallituskumppanit seuraavat kärppänä. Mitkä asiat etenevät ja millä nopeudella.

Eläkesatasen käsittely osoittaa, että ei riitä, että suunta on oikea. Annettu lupaus on saavutettu etu. Nekin, jotka jotain saavat, ovat pettyneitä.

Jos työllisyys ei nouse ja 60 000 uutta työpaikkaa jää syntymättä, menojen lisäyksiltä menee pohja. Työllisyyspolitiikka on rakennettu työmarkkinajärjestöjen varaan.

Tehtäväksiannossa muhii pettymys. Järjestöjen tehtävänä ei ole tehdä jäsenistön kannalta ikäviä päätöksiä. Eikä kolmikantaan pitänytkään olla enää paluuta.

Ekonomistit varoittelevat maailmantaloudessa olevista riskeistä. Englannissa on sekava brexit-tilanne. Britanniassa asuu 20 000 suomalaista, joiden tulevaisuus on pitkälti kiinni Britannian ja EU:n sopimuksesta.

Uuden helppoheikkimäisen pääministerin mukana kaoottisen eron mahdollisuus on kasvanut. Sopimukseton brexit iskisi ikävällä tavalla Suomenkin talouteen. Britannia on meidän seitsemänneksi suurin vientimaa.

Yhdysvalloissa on menossa maailmankauppaa sekoittava uho ja nokittelu, josta Eurooppa tuskin jää osattomaksi. Hämmennys voi jatkua Yhdysvaltain presidentinvaaleihin asti. Lisäksi Saksan vetoa epäillään.

Suomi puolestaan on suhdannehuipulla ja silti alijäämäisessä tilassa. EU:ssa kaavaillaan kaiken päälle maataloustukien merkittävää leikkausta. Ne toteutuvat vasta keväällä, mutta hallitus joutuu syksyllä ottamaan kantaa leikkausten kompensointiin.

Vanhustenhuollon hoitajamitoitus ja terveydenhoidon henkilöstölisäys tulevat olemaan hallitukselle totinen paikka. Lääkäreitä ja hoitajia on luvattu avokätisesti lisää. Tämä kohta voi yksin romuttaa hallituksen luottamuksen.

Syyskuussa tärkeä hallituspuolue keskusta valitsee uuden puheenjohtajan. Keskustan kannatus on ollut alamaissa. Puhutaan kriisirajoista.

Uudelta puheenjohtajalta vaaditaan pikaisia sankaritöitä. Ne tuskin helpottavat hallituksen syksyn arkea.

Mutta ei synkistellä vielä. Mitä Mauno Koivisto tähän sanoisi: ”Tämä herättää monenkaltaisia kysymyksiä, joihin on monenkaltaisia vastauksia”.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.