El Paso ja Dayton nostivat taas aselakien kiristykset pöydälle, mutta varsinaiset toimet ovat hähmäisiä

Yhdysvalloissa paine puuttua maan aselakeihin on kasvanut viikonlopun joukkoampumisten jälkeen. Kongressin demokraattiedustajat ovat vaatineet suuria muutoksia aselakeihin 32 kuolonuhria vaatineiden El Pason ja Daytonin joukkoampumisten jälkeen.

Jakautuneessa kongressissa ei kuitenkaan uskota isoihin muutoksiin. Suurin osa republikaaniedustajista on pysynyt hiljaa aselaeista ampumisten jälkeen.

Myös presidentti Donald Trump on vaatinut lainsäätäjiä varmistamaan, että ihmiset, joiden arvioidaan olevan riski yleiselle turvallisuudelle, eivät saa haltuunsa ampuma-aseita. Trump kuitenkin näkee pääsyyksi joukkoampumisille psyykkiset sairaudet, ei ampuma-aseiden vaivatonta saatavuutta.

STT

