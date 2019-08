El Pason joukkoampujan äiti sanoo soittaneensa poliisille poikansa aseesta ennen iskua

Yhdysvalloissa El Pason joukkoampumisesta epäillyn miehen äiti sanoo kertoneensa poliisille poikansa kivääristä. Asiasta uutisoivat useat yhdysvaltalaismediat.

Perheen asianajajat ovat vahvistaneet uutiskanava CNN:lle, että äiti soitti viikkoja ennen hyökkäystä Texasin poliisille. Asianajajien mukaan äiti otti yhteyttä poliisiin, koska oli huolissaan siitä, että hänen poikansa oli liian nuori, kypsymätön ja kokematon käyttämään kyseistä asetta. Sitä ei tiedetä, käyttikö ampuja iskussaan juuri sitä asetta, josta äiti sanoo kertoneensa poliisille.

Poliisi sanoi äidille puhelun aikana, että hänen pojallaan oli laillinen oikeus ostaa kyseinen ase. Asianajajien mukaan epäillyn ampujan äiti ei kertonut omaa tai poikansa nimeä poliisille, eikä poliisi yrittänyt saada häneltä puhelun aikana lisätietoja.

Asianajajat totesivat myös, että äidin soitto poliisille oli ”tiedotusluonteinen”, eikä sen taustalla ollut huoli siitä, että poika muodostaisi uhkaa kenellekään.

Viikonloppuna 21-vuotias mies tappoi ainakin 22 ihmistä avattuaan tulen Cielo Vistan ostoskeskuksen Walmartissa.

Miestä vastaan on nostettu murhasyytteet. Murhasyytteistä saattaa Texasin osavaltiossa seurata kuolemantuomio.

Tapausta on tutkittu viharikoksena. El Pason joukkoampuja julkaisi ennen hyökkäystään verkossa rasistisen kirjoituksen, jossa paasasi ”latinalaisamerikkalaistaustaisten tunkeutumisesta Texasiin”.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan kuolleista seitsemän oli meksikolaisia. Rajakaupunki El Pason väestöstä suurin osa on taustaltaan latinalaisamerikkalaisia.

STT

