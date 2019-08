Elmo Lakka jatkaa jahtiaan – MM-raja ilkkuu kolmen sadasosan päässä myös Kalevan kisojen jälkeen

Elmo Lakka jahtaa ankarasti Dohan MM-kisojen tulosrajaa 110 metrin aitajuoksussa. Lappeenrannan Kalevan kisoissa hän teki sunnuntaina kaksi hyökkäystä. Alkuerä päättyi hyvään tulokseen 13,57 ja mestaruus heltisi finaalissa ajalla 13,70.

– Juoksin tarkoituksella kovaa molemmat lähdöt, mutta loppukilpailussa rytmi hajosi kolhuissa aitoihin, Jyväskylän Kenttäurheilijoita edustava Lakka kertoi.

Viidettä Kalevan kisojen voittoa juhlinut Lakka, 26, on MM-rankingissa korkealla tuoreella ennätyksellään 13,49. Hän ei ole kuitenkaan edes tarkistanut rankkaustaan, koska haluaa alle MM-rajan.

– En ole seurannut tilannetta. Kyse on tässä lajissa vain sadasosista, joten hermonsa siinä menettäisi, jos sitä tilastoa tuijottaisi, Lakka selitti.

– Ehkä sitten vilkuilen sitä rankingia, jos en saavuta MM-rajaa (määräajassa) 6. syyskuuta mennessä.

Ällistyttävällä tasaisuudella joka vuosi kehittynyt Lakka on kohentanut tällä kaudella ennätystään 11 sekunnin sadasosaa. Hän on juossut kesällä kolme kertaa alle viimevuotisen ennätyksensä 13,60.

– Tiedän, ettei MM-raja ole kunnosta kiinni. Kyse on vain siitä, että olen oikeana päivänä telineissä ja onnistun tekemään hyvän juoksun, Lakka selitti.

Lakka kilpailee seuraavaksi EM-joukkuekilpailussa Puolassa ja aikoo kilpailla myös ulkomailla ennen Ruotsi-ottelua.

Santeri Kuusiniemi otti aidoissa SM-hopean ajalla 14,28 ja Ilari Manninen pronssin ajalla 14,31.

STT

