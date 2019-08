Elokuun hellepäivät eivät tuoneet piikkiä jäätelökauppaan

Vaikka tänä vuonna on loppukesälläkin ollut lämmintä, elokuiset hellepäivät eivät enää juurikaan vaikuta jäätelön myyntilukuihin. Jäätelöalan yrityksistä kerrotaan, että keskeisin myyntiaika on toukokuusta heinäkuuhun – silloinkin, kun jäätelösäätä riittää pidemmälle.

– Elokuussa koulut ja työt alkavat ja kesäkahvilatkin sulkevat oviaan, sanoo markkinointijohtaja Minna Brunberg useita jäätelömerkkejä valmistavasta Froneri Finlandista.

Päättyvä kesä on Brunbergin mukaan jäätelömyynnin näkökulmasta keskimääräinen. Viime vuoden runsaammat helteet näkyivät jäätelökaupassakin. Noin 60 prosenttia jäätelöstä syödään Suomessa kesällä.

Brunberg arvioi, että elokuun jäätelömyynti on jäämässä noin 10 prosenttia pienemmäksi verrattuna viime vuoden elokuuhun. Tilanne on samansuuntainen niin Fronerilla kuin muillakin.

Kioskimyyjätkin palaavat kouluun

Helsingin Jäätelötehdas myy lähes kaiken jäätelönsä kioskeista. Varsin pieni osa ostetaan elokuun puolella, vaikka lämmintä riittäisikin.

– Meillä huomataan aina myynneistä, koska koulut alkavat. Silloin hiljenee riippumatta siitä, millainen sää on, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Annette Magi.

– Jos lämpimät ilmat tulevat syksypuolella, se ei samalla tavalla lisää myyntiä kuin aikaisemmin kesällä, hän sanoo.

Koulujen alku vaikuttaa senkin, että monet jäätelökioskimyyjät palaavat arkipäiviksi opintielle. Niinpä loppukesällä osa kioskeista on auki pelkästään viikonloppuisin.

– Yleensä meillä ollaan auki niin pitkälle kuin ilmoja riittää, kertoo Magi.

Jäätelö maistuu talvellakin

Ingmanin jäätelöliiketoiminta myytiin vuonna 2011 monikansalliselle Unileverille. Valio taas myi jäätelönsä ja pingviinimerkkinsä Nestlélle vuonna 2004. Vuonna 2016 Turengin jäätelötehdas siirtyi Fronerille, joka on Nestlén ja brittiläisen R&R:n yhteisyritys. Fronerin jäätelöitä Suomessa myyvät kioskit ovat lähinnä yksittäisten yrittäjien vastuulla, kertoo Minna Brunberg.

Puolisentoista vuotta sitten Valio ryhtyi jälleen valmistamaan omaa jäätelöä. Ainakin tässä vaiheessa se keskittyy puolen litran kartonkipikareihin.

– Sitä syödään aika tasaisesti ympäri vuoden, kertoo Valion jäätelöstä vastaava kategoriapäällikkö Tea Ijäs.

STT

