Empatiakoulussa ennätysyleisö

Teatterikesä on lopuillaan.

Tänäkin kesänä teatteria on tehty suurella tarmolla ympäri Salon seutua. Miltei kymmenen eri kesäteatteriesitystä tarkoittaa valtavaa määrää harjoittelua ja näytöksiä, jotka ovat muuttuneet todeksi valtaosin harrastajien voimin.

Kesäteatterikauden päätteeksi ennätyksiä kirjataan uusiin nimiin.

Salon Teatterin Myrskyluodon Maija puhutteli heti yleisöä. Vuohensaaren katsomo täyttyi ensimmäistä kertaa yli sataprosenttisesti, kun ilta illan perään loppuunmyytyihin esityksiin kannettiin irtotuoleja lisäpaikoiksi. Yli 7 000 katsojaa on salolaisesitykselle valtava määrä.

Teatteri Provinssin Tankki täyteen – maallamuuttajat -esitys houkutteli niin ikään Mathildedaliin ennätysyleisön. Provinssin vahva osaaminen toimi myös Mustion Linnan kesäteatterissa, ja Vadelmavenepakolainen teki uuden katsojaennätyksen.

Kesäkauden teatterintekijät lasketaan sadoissa ja katsojat kymmenissä tuhansissa.

Kyseessä on tärkeä sesonki: silloin saavutettu suuri katsojamäärä helpottaa talvikauden tuotantoja. Tuskin monenkaan teatterintekijän ensisijainen motivaation lähde on raha, mutta lipputulot mahdollistavat seuraavien tarinoiden kertomisen.

Salolaiset ovat onnekasta teatteriväkeä. Kaupunki ei ole suuren suuri, mutta kotikylä tarjoaa usean toimijan voimin laadukasta teatteria ympäri vuoden.

Teattereiden syyskausi antaa luvan odottaa paljon. Provinssin päänäyttämölle valmistuu suursuurmusikaali Tohtori Živago, ja Salon Teatterissa tartutaan Sofi Oksasen kirjoittamaan Puhdistukseen.

Teatteri menee monella tunteisiin: se naurattaa ja itkettää, saa ajatuksia liikkeelle ja muokkaa käsityksiä.

Teatteri on tärkeä silta oman ja muiden maailman välillä. Teatterintekijä ja kirjailija Juha Hurme määrittelee sen Ylellä julkaistussa kolumnissaan näin:

”Teatterissa ihminen katsoo toista ihmistä ja näkee hänessä itsensä. Teatteri on 2 500 vuotta vanhaa empatiakoulutusta sekä tekijöille että katsojille. Empatia on teatteritaiteen keskeisin kyky.”