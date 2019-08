LP Viesti pyrkii parantamaan viimevuotista taloudellista tulostaan naisten ykkössarjaa pelaavan akatemiajoukkueensa osalta. Kahden joukkueen pyörittäminen oli viime kaudella alkaneella uudella systeemillä rahallisesti haastavaa.

Kuluja lisäsi pelillisesti erinomainen asia, eli ykkössarjan muuttuminen valtakunnalliseksi. Lisäksi kotiottelujen yleisömäärät pyörivät enimmäkseen välillä 100–150, vaikka Akatemia voitti runkosarjan ylivoimaisesti.

– Ei ole mikään salaisuus, että akatemiajoukkue maksoi meille viime vuonna jonkun verran. Jatkossa toiminta pitäisi saada vähintään plusmiinusnolla-tasolle, kalkyloi LP Viestin urheilutoimenjohtaja ja liigajoukkueen päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Urheilullinen menestys oli LP Viestillä jo viime kaudella viimeisen päälle priimaa naisten liigan ja A-tyttöjen Suomen mestaruuden myötä. Ensi kaudeksi joukkueiden pelaajistot muuttuvat merkittävästi.

Viime kauden akatemiapelaajista jatkaa kuusi, ja eilen julkistettiin viiden uuden pelaajan nimet. Lisäksi enemmän tai vähemmän säännöllisesti Akatemiassa pelaa viisi liigasopimuspelaajaa eli Nea Haatainen, Netta Laaksonen, Veda Mansikkaviita, Inka Mehtola ja Milja Piesanen.

Kaikki nämä pelaajat ynnäten kasassa on kuusitoista 16–20-vuotiasta pelaajaa. Tarkoitus on, ettei kenenkään tarvitse pelata – ja reissata ympäri Suomea – yhtä paljon kuin etenkin Pilvi Kettunen, Tuuli Kukkonen ja Netta Laaksonen tekivät.

– Muutos on nyt merkittävä. Viime kaudella Akatemian otteluissa oli säännöllisesti 5–6 liigapelaajaa, jatkossa heitä on todennäköisimmin 2–3. Nyt kyseessä on selkeästi kaksi eri joukkuetta, kun varsinaisia akatemiapelaajia on 11 viime vuoden kuuden–seitsemän sijaan, Lemminkäinen laskee.

Uusista tulokkaista osa pelasi viime kaudella Salon Viestissä, kun taas 16-vuotias Johanna Passi ja 17-vuotias Teija Vuorenmaa siirtyvät Saloon lentopallon (ja lukio-opintojen) perässä.

– Joukkueen vaihtuvuus tuo omat haasteensa. Meillä on kuitenkin riittävästi aikaa kehittää yhteispeliä, puntaroi Akatemian päävalmentajana jatkava Janne Harju.

Harjun avuksi tulee Viktoriia Tuchashvili. Hän vetää viikoittain akatemiajoukkueen harjoituksen.

Passari Tuchashvili loukkasi viime syksynä ranteensa, mutta pystyi pelaamaan kauden loppuun. Kevään ja alkukesän ajatusten kypsyttelyn jälkeen myös pelaajaura jatkuu.

– Ranne on nyt ihan hyvässä kunnossa. Nyt on ruvettu rakentamaan kuntopohjaa ensi kauteen, ja valmentaminen on uusi hieno haaste minulle, Tuchashvili luonnehtii.

Akatemia pelaa oman OP Lounaismaa -harjoitusturnauksensa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Salohallissa. Ykkössarjan kausi alkaa salolaisten osalta 21. syyskuuta.

LP VIESTI AKATEMIA 2019–2020

Pelaajat

Keskitorjujat: Petra Alapuranen, Minja Himanen, Ada Vikstedt.

Liberot: Lida Markula, Johanna Passi*.

Passarit: Veera Mäkelä*, Pipsa Roivainen.

Yleispelaajat/hakkurit: Mona Himanen*, Jenna Saarinen*, Arita Ternava, Teija Vuorenmaa*.

* = uusi pelaaja