Englantilaislehti muistuttaa Bottaksen vaihtoehdoista: ”Hänellä on valtavasti annettavaa, sen hän on kiistatta osoittanut”

Tuoreimmat huhut viittaavat siihen, että Mercedes-talli olisi sittenkin tarjoamassa jatkosopimuksen Valtteri Bottakselle. MM-sarjassa toisena oleva Bottas on kuitenkin joutunut jälleen odottelemaan tallin sopimuspäätöstä, ja suomalaiskuljettaja on puhunut julkisuudessa B- ja C-suunnitelmistaan.

Arvostettu englantilainen moottoriurheilulehti Autosport totesi torstaina julkaisemassaan jutussa Bottaksen arvon sarjan muille talleille. Vuodet sarjaa hallinneessa tallissa ovat kehittäneet Nastolan suurta poikaa, joten hän veisi mukanaan arvokasta osaamista ja tietoa vaihtaessaan työnantajaa.

Sen takia Mercedes-jatkon kariutuminen ei missään tapauksessa uhkaisi Bottaksen uraa.

– Hylkäys sarjan ykköstallista saattaisi näyttää uran kuolemantuomiolta, mutta Bottakselle se olisi vain vartaloisku. Bottaksella olisi siinä tapauksessa valittavanaan B-, C-, D-suunnitelmat ja vaihtoehtoja vielä pidemmällekin aakkosissa, koska hänellä on kokemusta ja osaamista viemisinä kilpaileviin talleihin, Autosportin toimittaja Ed Straw kirjoittaa seikkaperäisessä analyysissään.

– Bottaksen kannalta pahimmassakin tapauksessa useimmat muista talleista harkitsisivat hänen palkkaamista kaudeksi 2020.

Ranskalaisuhka on väistämässä Renaultille

Straw todistelee, että Bottaksen kykyjä vähättelevät ovat erehtyneet.

– Hänellä on valtavasti annettavaa, sen hän on kiistatta osoittanut, Straw jatkaa.

– Ajaja, joka pysyy aika-ajossa keskimäärin kymmenyksen sisällä Lewis Hamiltonista ja voittaa tämän kerran kolmesta aika-ajosta kahden ja puolen vuoden ajan, on erittäin kyvykäs kuljettaja. Siirtyessään johonkin toiseen talliin hän veisi mukanaan arvokasta tietoa tämän ajan johtavan ja ehkä jopa kaikkien aikojen johtavan kilpatallin toiminnasta.

Straw muistuttaa myös Bottaksen kyvystä ajaa voittoja sekä mainitsee hänen puutteikseen vain jotkut kaksinkamppailutilanteet ja renkaiden hallinnan tietyissä olosuhteissa.

Bottaksen paikkaa uhkaa tallipäällikkö Toto Wolffin mukaan vain Mercedeksen varakuljettaja Esteban Ocon. Tuoreimmat huhut vievät kuitenkin ranskalaista Renaultin palvelukseen ensi kaudeksi.

https://www.autosport.com/f1/feature/9432/every-f1-team-should-want-to-be-bottas-plan-b

STT

Kuvat: