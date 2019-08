Ennätyssuuri Eurojackpot-voitto meni Siilinjärvelle – voittajan on käytävä tosite kourassa hakemassa 92 miljoonan euron pottiaan

Eurojackpotin liki 92 miljoonan euron enimmäisvoitto oli pelattu Pohjois-Savon Siilinjärvellä, Veikkaus kertoo.

Iltalehden mukaan kyseessä oli 50 ihmisen kimppapeli. Kupongin myyneen K-Supermarket Herkkupadan kauppias Jyrki Huttunen kertoo lehdelle, että voittokuponki on kaupan kassakaapissa. Kauppa on myynyt osuuksia peliin keräämällä nimilistaa.

– Voitto meni hyvälle porukalle. Kaupalla on ollut yleinen porukkajuttu. Siinä on 50 iloista ihmistä, Huttunen kommentoi Iltalehdelle.

STT ei tavoittanut Huttusta kommentoimaan asiaa.

Siilinjärvi on reilun 20 000 asukkaan kunta Pohjois-Savossa.

Veikkaus kiinnitti lähettämässään tiedotteessa huomiota siihen, että ilman Veikkaus-korttia pelattu voitto täytyy lunastaa yhtiön pääkonttorilta Helsingissä.

– Nyt kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että pelitosite pysyy tallessa voitonlunastukseen saakka, Veikkauksen onnenpelien liiketoimintaryhmän johtaja Anu Kytö muistutti tiedotteessa.

Pelin arvonta oli eilen illalla. Ensimmäisen voittoluokan tuloksen lisäksi järjestelmäpeliin sisältyi pienempiä alavoittoja. Näiden yhteisvaikutuksesta voittosumma muodostui Eurojackpotin kaikkien aikojen suurimmaksi.

Kyseessä oli 16. Suomeen tullut Eurojackpotin päävoitto. Eurojackpotin pelaaminen alkoi vuonna 2012.

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ff536765-7f0c-46ae-87ab-3056ff4aa5d8

STT

Kuvat: