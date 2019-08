Ensi kesä käynnistyy Salossa ryminällä

Salon kesä 2020 käynnistyy vauhdikkaasti, kun noin 10 000 nuorta lentopalloilijaa huoltajineen ja valmentajineen saapuu Salossa järjestettävään Power Cup -lentopalloturnaukseen. Turnauksen avajaisia vietettäneen lisäksi kesän ensimmäisellä iltatorilla, mikä voi hyvinkin tarkoittaa torille ennätyksellistä yleisöryntäystä.

Eikä kesäkuun ensimmäisen torstain tarjonta rajoitu tähän: perinteinen lastenlaulufestivaali Lasten Laulukaupunki pitänee avajaisia samana päivänä vähän aikaisemmin.

Power Cup on maailman suurin lasten ja nuorten lentopalloturnaus, joka tuo Saloon lähemmäs tuhat joukkuetta eri puolilta Suomea ja naapurimaista kesäkuun 4.–7. päivinä, eli torstaista sunnuntaihin. Turnaus pidetään kokonaisuudessaan Salon urheilupuistossa, jolle mahdutetaan 271 lentopallokenttää.

Järjestäjien tavoitteena on rikkoa ennätys joukkueiden määrässä.

– Tavoitteena on nelinumeroinen määrä joukkueita, kertoo suurtapahtuman paikallinen vastuupäällikkö Johanna Anttonen Salon Viestistä.

Edellinen ennätys, 954 joukkuetta, tehtiin Lahden Power Cupissa vuonna 2007. Anttonen uskoo, että Salon hyvä sijainti tuo Saloon nyt Lahteakin enemmän joukkueita. Anttonen muistuttaa, että määrät toki täsmentyvät vasta ensi vuoden alkupuolella.

– Nyt vasta päästään toden teolla työhön tapahtuman rakentamisessa, kun kesälomat on lusittu ja arki alkanut, Anttonen muistuttaa.

Tapahtuman järjestäminen vaatii lähemmäs 800 talkootyöntekijää.

Suurtapahtuma on näkynyt jo pitkään salolaishotellien varauksissa. Käytännössä Original Sokos Hotel Rikala, Scandic Salo, Hotelli Salora ja Hotel Fjalar on jo buukattu täyteen.

– Huoneet on pääosin myyty jo noin vuosi sitten. Muutama irtohuone löytyy, kertoo Original Hotel Rikalan johtaja Jaana Johansson .

– On jo täyttä, se on erittäin hyvä viikonloppu. Varmasti osa tulijoista joutuu majoittumaan Turkuun. Salon kapasiteetti täyttyy nopeasti suurtapahtumien yh-teydessä, toteaa Scandic Salon johtaja Marja Iitti .

– Salossa tapahtuu nyt tosi paljon, hotelli on ollut lähes täynnä koko ajan. Ja ensi kesäkuun ensimmäinen viikko on täysin varattu. Heti kun on jotain isompaa Salossa tapahtumassa, ihmiset ovat varhain liikkeellä ja varaavat hyvissä ajoin, sanoo Hotelli Saloran johtaja Jessica Blomberg .

Itsepalveluhotelli Pii Hotellissa huoneita vielä löytyy, mutta sielläkin jo noin kolmannes on kyseisenä viikonloppuna varattu.

Joukkueet majoitetaan Salon kouluihin, jotka Salon viestintäpäällikkö Teija Järvelän mukaan kyllä täyttyvät lentopalloilijoista ja heidän huoltajistaan.

– On hienoa, että Power Cup osuu yhteen iltatoriavajaisten kanssa. Saadaan torille ehkä ennätysyleisö.

Salon kaupunki, lentopalloliitto, järjestävät seurat, iltatorin järjestävä Suvisalo ry sekä Lasten Laulukaupunki tekevät yhteistyötä, jotta kaikki saadaan sujumaan turvallisesti ja jouhevasti.

Suvisalon ohjelmavastaava Tarja Hiltunen kertoo, että Power Cup otetaan luonnollisestikin huomioon ensimmäisen iltatorin esiintyjävalintaa mietittäessä sekä tapahtuman avajaisten ottamisessa mukaan iltatorin ohjelmaan.

– Esiintyjää ja ohjelmaa tullaan pohtimaan yhdessä Salon Viestin kanssa. Olen ymmärtänyt, että avajaisissa on yleensä esiintynyt aika isoja tähtiä. Samaan aikaan pitää miettiä, kuinka paljon ihmisiä torille turvallisesti mahtuu, Hiltunen sanoo.

Ohjelman ja väkimäärän runsaudesta johtuen Lasten Laulukaupunki joutunee muuttamaan perinteistä avajaisohjelmaansa iltatorilla.

– Ei ihan saman kaavan mukaan voida nyt tehdä. Todennäköisesti tehdään niin, että festivaalin avajaiset pidetään aiemmin torstaina, Lasten Laulukaupungin Siv Ilola sanoo.

Ilola lisää, että ensi kesänä Lasten Laulukaupunki viettää 30-vuotisjuhliaan, mikä lisää paineita kunnon avajaisten viettoon. Samaten lisätyötä aiheutunee hotellien täyttymisestä. Ilolan mukaan festivaali on viime vuosina majoittanut 20–30 vierastaan ja Ilola uskoo, että tämä määrä saadaan nytkin majoitettua ilman suuria ongelmia.

– Tulee olemaan todella vilkas viikonloppu Salossa. Ja se on todella hieno asia! Siv Ilola sanoo.

Liki 500 vuodepaikkaa

Salon keskusta-

hotellien

kapasiteetitHotelli Salora: 24 huonetta / 73 vuodepaikkaa

Hotel Fjalar: 19 / 33

Sokos Hotel Rikala: 69 / 140

Scandic Salo: 53 / 98

Pii Hotel: 42 / 88

Hotelli Salo: 10 / 20

Apartamentos Helena: 6 / 9