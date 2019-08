Epsteinin lähipiiriin kuulunut prinssi Andrew liikemieheen kohdistuneista syytöksistä: ”Olen tyrmistynyt”

Yorkin herttua, prinssi Andrew sanoo tiedotteessa olevansa tyrmistynyt lähipiiriinsä kuuluneen miljardööri Jeffrey Epstein seksuaalista hyväksikäyttöä koskevista väitteistä, kertoo muun muassa BBC. Vankisellissä itsemurhan tehnyttä Epsteiniä syytetään seksin ostamisesta useilta alaikäisiltä tytöiltä vuosien 2002-2005 aikana.

Buckinghamin palatsin tiedotteessa sanotaan, että Andrew tuntee mielipahaa kaikesta ihmisten hyväksikäytöstä. Hänen mukaansa on vastenmielistä antaa ymmärtää, että hän hyväksyisi, osallistuisi tai rohkaisisi sellaiseen käytökseen.

Buckinghamin palatsi julkaisi tiedotteen sen jälkeen, kun Daily Mail oli julkaissut videokuvaa siitä, kun Andrew on Epsteinin kartanossa ja vilkuttaa ovesta lähtevälle nuorelle naiselle. Videokuva on lehden mukaan vuodelta 2010.

Lähipiirissä monia silmäätekeviä

Epsteinin nuorimpien uhrien on epäilty olleen 14-vuotiaita. Hän itse oli kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Epstein käytti työntekijöitään ja liittolaisiaan apuna, jotta hän sai tyttöjä houkuteltua kotiinsa. Epsteinin epäiltiin lisäksi maksaneen joillekin uhreille siitä, että nämä rekrytoivat muita tyttöjä hyväksikäytettäviksi.

Syyttäjän mukaan nuorille naisille maksettiin satoja dollareita käteistä siitä, että nämä hieroivat Epsteiniä, harrastivat seksiä hänen kanssaan ja rekrytoivat muita tyttöjä. Syyttäjä sanoo Epsteinin olleen erittäin tietoinen siitä, että useat uhrit olivat alaikäisiä.

Epstein oli jo aiemmin tuomittu seksuaalirikoksista. Yhdysvaltain työministeri Alexander Acosta päätyi aiemmin kritiikin kohteeksi, kun paljastui, että hän sopi liittovaltion syyttäjänä kymmenen vuotta sitten Epsteinin syytteiden lieventämisestä. Jupakan seurauksena Acosta erosi tehtävästään heinäkuussa.

Epsteinin lähipiiriin kuuluivat prinssi Andrewin lisäksi muun muassa Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald Trump ja entinen presidentti Bill Clinton.

https://www.bbc.com/news/uk-49390871

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7367511/Prince-Andrew-pictured-inside-paedophile-Jeffrey-Epsteins-63million-mansion-depravity.html

STT

