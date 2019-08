Epsteinin vanginvartijat hyllytettiin, vankilanjohtaja siirrettiin muihin tehtäviin

Liikemies Jeffrey Epsteinia valvoneet kaksi vanginvartijaa on pidätetty virantoimituksesta, kertoo Yhdysvaltain oikeusministeriö. Vankilanjohtaja puolestaan on siirretty väliaikaisesti toisiin tehtäviin.

Seksuaalirikoksista tuomittu ja syytetty Epstein löydettiin viikonloppuna kuolleena sellistään newyorkilaisvankilassa, ilmeisesti itsemurhan tehneenä.

Kuolemasta on aloitettu liittovaltion tutkinta, sillä Yhdysvalloissa on herättänyt suurta ihmetystä, miten itsemurhatarkkailussa ollut Epstein onnistui tekemään itsemurhan. Epstein oli vankilassa erikoisyksikössä, jossa häntä olisi pitänyt tarkkailla 30 minuutin välein. Näin ei kuitenkaan toimittu yönä, jona Epstein kuoli.

Oikeusministeri William Barr on sanonut, että vankilassa oli useita vakavia epäkohtia.

Manhattanilla sijaitsevan Metropolitan Correction Centerin vankilanjohtaja on nyt siirretty tutkinnan ajaksi eri toimipisteeseen töihin.

– Lisätoimiin voidaan ryhtyä olosuhteiden vaatiessa, oikeusministeriön edustaja Kerri Kupec sanoi.

Yhdysvaltalaislehtien mukaan vankilan vanginvartijat olivat tehneet pitkiä ylityöputkia henkilöstövajauksen takia. Vanginvartijoiden ammattiliiton mukaan sama ongelma piinaa monia vankiloita ympäri Yhdysvaltoja.

Epsteinia syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille vuosina 2002-2005. Nuorimpien uhrien on epäilty olleen 14-vuotiaita. Hän itse oli kiistänyt syyllisyytensä.

Epstein oli jo aiemmin tuomittu seksuaalirikoksista.

Oikeusministeri Barr vakuutti, että Epsteinin uhrit saavat oikeutta, vaikka liikemiehen kuolema päättikin rikosoikeudellisen prosessin tämän osalta. Barrin mukaan tutkinta jatkuu eivätkä Epsteinin rikoskumppanit voi olla levollisin mielin.

