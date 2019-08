Erittäin vahva ehkä – Team USA on toki MM-koriksen ykkössuosikki, mutta ei totutun selvä sellainen

Peräti viiden vuoden tauon jälkeen pelattavat koripallon miesten MM-kisat alkavat tänään Kiinassa.

Kahdeksalla eri areenalla pelattava turnaus on massiivinen. Joukkuemäärä on noussut 24:stä 32:een eikä yhdenkään joukkueen ottelut pääty alkulohkoon.

Turnauksen lähtökohta on silti sama kuin aina ennenkin: voiko kukaan voittaa Team USA:ta? Tällä kertaa vastaus ei ole jyrkkä ei, vaan erittäin vahva ehkä.

Lähes päivälleen 13 vuotta sitten, Kreikka voitti USA:n Japanin MM-kisojen välierässä. Tuon ottelun jälkeen USA pelasi lähes 13 vuotta ja 78 ottelua ilman tappioita. Voittoputken aikana USA voitti kolme olympiakultaa ja kaksi maailmanmestaruutta.

Ennätyksellinen putki katkesi viime viikon lauantaina Melbournessa, kun Australia kaatoi USA:n 98–94. Ottelua seurasi käsittämättömät 52 079 katsojaa, mikä on Australian koripallon yleisöennätys.

Vaikka kyseessä oli ”vain” harjoitusottelu, oli se selkeä todiste siitä, että kesän 2019 USA on todellakin lyötävissä.

Tätä keskustelua ei luonnollisesti käytäisi, jos eläisimme täydellisessä korismaailmassa, jossa pelaajat eivät koe fyysistä rasitusta ja kaikki maat saavat arvokisoihin parhaat pelaajansa.

Siinä tapauksessa USA:n parhaasta tusinasta puuttuisi vain loukkaantunut Kevin Durant ja mukana olisivat kaikki supertähdet Steph Currysta ja Kawhi Leonardista James Hardeniin ja LeBron Jamesiin.

Tänä kesänä kyse ei ole siitä, että USA ei saa jalkeille A-joukkuettaan. Kyse on siitä, ettei USA saa jalkeille edes B-joukkuettaan.

Viisi vuotta sitten Espanjan MM-kisoissa USA pelasi nuorella B-joukkueellaan, joka täynnä tulevia supertähtiä (Curry, Harden, Klay Thompson, Anthony Davis). USA voitti kaikki kahdeksan otteluaan yli 20 pisteen erolla, finaalissa kaatui Serbia 129–92.

Nyt USA:n johtavia pelaajia ovat muun muassa Kemba Walker, Khris Middleton ja Donovan Mitchell – kaikki fantastisia pelaajia, mutta ei missään nimessä ehdotonta A-tasoa. Viiden vuoden takaisesta MM-joukkueesta mukana on vain sentteri Mason Plumlee.

Harjoitusotteluiden perusteella USA pelaa nopeaa koripalloa, joka pyrkii hyödyntämään joukkueen suurinta kilpailuetua: poikkeuksellista atleettisuutta.

Syöttölinjat tukkiva puolustus on aggressiivista koko kentän mitalla. Hyökkäyksessä juostaan aina kun siihen on mahdollisuus, eikä palloa pelata juurikaan korin alle staattisiin yksi vastaan yksi -tilanteisiin, vaan heittopaikat luodaan kolmoskaaren taakse. USA:lla on valtaosan peliajasta kentällä viisikko, joista jokainen pystyy heittämään kolmosia riittävällä tarkkuudella.

Vaikka USA pursuaa tälläkin kokoonpanolla urheilullisuutta ja heittovoimaa, on pelitapa haavoittuva. Eikä Australia ole edes USA:n ykköshaastaja.

USA:n ykköshaastaja on Serbia.

Serbian sentterinä on NBA:n tähdistöviisikkoon valittu Nikola Jokic, joka poraa pisteitä, kahmii levypalloja ja jonka syöttötaito on parempi kuin 90 prosentilla MM-kisojen takamiehistä. Jokicin ympärillä joukkue on äärimmäisen laadukas ja taitava, joskaan ei niin urheilullinen kuin USA. Kokoa riittää, sillä joukkueen keskipituus on 206 senttiä! Lyhin pelaaja on 195 senttiä ja pisin (Boban Marjanovic) peräti 222 senttiä.

Myös vakiohaastaja Espanjalla on sanansa sanottavana. Etenkin, kun korin alta löytyy lähes Jokicin tasoinen älykköjätti Marc Gasol.

Mielenkiintoisin haastajista on kuitenkin Kreikka. Kokeneiden ja yleensä kurinalaisten eurokonkarien keskelle istutetaan planeetan urheilullisin ja dominoivin yksilö Giannis Antetokoumpo. Osien summa voi nousta parhaassa tapauksessa hurjaksi.

Haastajien kokoonpanot eivät silti vedä vertoja USA:lle. Mutta jos USA ei pääse juoksemaan kenttää ja kerrasta poikki -otteluun osuu heikompi heittopäivä, niin kuka ties maailmanmestari löytyy pitkästä aikaa Euroopasta.

Koripallon MM-kisat 2019 Kiinassa 31.8-15.9.

Lohkojako ja pelijärjestelmä

Lohko A: Norsunluurannikko, Puola, Venezuela, Kiina

Lohko B: Venäjä, Argentiina, Etelä-Korea, Nigeria

Lohko C: Espanja, Iran, Puerto Rico, Tunisia

Lohko D: Angola, Filippiininit, Italia, Serbia

Lohko E: Turkki, Tshekki, USA, Japani

Lohko F: Kreikka, Uusi-Seelanti, Brasilia, Montenegro

Lohko G: Dominikaaninen tasavalta, Ranska, Saksa, Jordania

Lohko H: Kanada, Senegal, Liettua, Australia

Alkulohkojen kaksi parasta ylempiin jatkolohkoihin, kaksi huonointa alempiin jatkolohkoihin.

Neljän ylemmän jatkolohkon kaksi parasta selviää 10.–11.9. pelattaviin puolivälieriin.

Välierät (13.9.) ja mitaliottelut (15.9.) Pekingissä.