Espoolaismiestä epäillään 52:sta eri lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, pyysi uhreilta viestitse video- ja kuvamateriaalia

Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee noin 30-vuotiasta miestä yhteensä 52 eri lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta.

Poliisin mukaan hyväksikäytöt ovat tapahtuneet vuosina 2018 ja 2019. Uhrit ovat kotoisin eri puolilta Suomea, ja he ovat iältään 9-15-vuotiaita tyttöjä.

Esitutkinnassa selvisi, että epäilty lähestyi uhrejaan sosiaalisessa mediassa. Instagramissa ja Snapchatissä miehen aloittamat keskustelut alkoivat jutusteluna, mutta kääntyivät nopeasti seksuaalissävytteiseksi. Poliisin mukaan mies pyysi uhreilta video- ja kuvamateriaalia ja lähetti heille sellaista myös itse. Uhrit ja epäilty eivät poliisin tietojen mukaan tavanneet kasvokkain.

Poliisi alkoi tutkia epäillyn tekemisiä, kun yksi uhreista otti yhteyttä poliisiin alkuvuodesta 2019. Epäilty on ollut vangittuna maaliskuun alusta alkaen.

– Kaikki muut tapaukset tulivat esiin tutkintatyömme myötä. Kuten epäiltyjen rikosten ja uhrien suuresta lukumäärästä voi päätellä, työtä tapauksen eteen on tehty todella paljon. Olen tyytyväinen, että tapauksen todellinen luonne selvitettiin, ja asia on nyt valmis syyteharkintaa varten, kertoo tutkintaa johtanut rikoskomisario Max Bock tiedotteessa.

Poliisi kannustaa keskustelemaan lapsen kanssa

Se, että suurin osa lapsista jätti kertomatta aikuiselle epäillyn yhteydenotoista tai viestittelystä, huolestuttaa Bockia. Hänen mielestään vaikuttaa siltä, että syynä kertomatta jättämiseen oli lasten kokema häpeän tunne.

– Toivon, että vanhemmat keskustelevat lasten kanssa siitä, kuinka sosiaalisen median palveluissa tulee toimia, ja etenkin siitä, mitä tehdä, jos aikuinen henkilö lähestyy lasta niin sanotusti omituisilla viesteillä. Lapsia tulee kannustaa kertomaan välittömästi tapahtumista luotettavalle aikuiselle, joka voi auttaa käsittelemään asiaa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä poliisiin, Bock kannustaa.

