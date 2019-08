Essayahin sairastuminen oli järkytys kristillisdemokraateille, mutta asiantuntija uskoo puolueen voivan selvitä vaikeasta tilanteestaan

Puheenjohtaja Sari Essayahin sairastuminen rintasyöpään järkytti lauantaina kristillisdemokraattien puolueväkeä ja politiikan toimijoita laajemminkin.

Suositun puheenjohtajan sairastuminen on kova isku viiden kansanedustajan puolueelle, jolla on vain muutamia valtakunnallisesti tunnettuja poliitikkoja. Essayahin suosiosta kertoo, että hän sai kevään eduskuntavaaleissa lähes kaksi kertaa niin paljon ääniä kuin kristillisdemokraattien seuraavat läpimenijät.

Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo Tampereen yliopistosta kuitenkin uskoo, että kristillisdemokraateilla on puolueena mahdollisuudet selvitä Essayahin vakavasta sairastumisesta ilman ylitsepääsemättömän suuria ongelmia.

Ensinnäkin kristillisten asema oppositiopuolueena tekee Paloheimon mukaan tilanteesta helpomman verrattuna siihen, että puolue olisi hallituksessa. Jos hallituspuolueen johtaja sairastuu, täytyy paljon vastuuta siirtää nopeasti henkilöltä toiselle.

– Oppositiossa ei jouduta siirtämään yhtä suuria vastuita, ja silloin puheenjohtajavaihdokset yllättävissäkin tilanteissa yleensä onnistuvat sujuvammin, sanoi Paloheimo STT:lle.

Hänen mukaansa kristillisdemokraattien näkökulmasta on myös hyvä asia, ettei lähiaikoina ole edessä vaaleja. Seuraavat valtakunnalliset vaalit ovat kuntavaalit keväällä 2021.

– Puolue ei joudu ajolähtötilanteessa miettimään puoluejohdon mahdollista uusimista.

Kolmantena huomiona Paloheimo nostaa esiin, että kristillisdemokraattien puoluekannatus on ollut kohtalaisen tasaista, eivätkä aiemmat puheenjohtajanvaihdokset näytä merkittävästi vaikuttaneen puolueen suosioon.

Paloheimon mukaan suuri osa kristillisdemokraattien kannattajista tukee puoluetta arvojen ja aatteiden perusteella. Siksi puheenjohtajan henkilön merkitys kannatukselle voi joissain toisissa puolueissa olla suurempi kuin kristillisdemokraateilla.

”Vaikea ajatella, kuka saisi yhtä laajan suosion”

Essayah ilmoitti lauantaina jäävänsä kahden viikon sairauslomalle alkuvaiheen rintasyöpädiagnoosin takia. Samalla hän sanoi harkitsevansa, tavoitteleeko enää jatkokautta puheenjohtajana elokuun lopun puoluekokouksessa.

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä kertoi STT:lle, että sairausloman aikana Essayahia tuuraavat eri tilaisuuksissa puolueen varapuheenjohtajat ja kansanedustajat. Puolue katsoo tilanteen mukaan, kuka Essayahin korvaajana milloinkin toimii.

Kristillisdemokraattien puoluekokous pidetään kolmen viikon päästä Oulussa. Tähän mennessä Essayahilla ei ole ollut vastaehdokkaita puheenjohtajaksi.

Maanselän mukaan kukaan tuskin ryhtyy puoluekokouksessa Essayahia haastamaan, jos tämä pystyy jatkamaan puheenjohtajana.

– Pitäisin hyvin erikoisena sitä, jos näin olisi (haastajia). Kuitenkin tämä on aika tavalla järkyttänyt meidän väkeä.

Maanselän mukaan olisi todella vaikeaa löytää kristillisdemokraateille yhtä hyvää puheenjohtajaa kuin Essayah.

– Vaikea ajatella, kuka olisi sellainen, joka saisi yhtä laajan suosion.

Siinäkin tapauksessa, että Essayah pystyisi jatkamaan puheenjohtajana, täytyisi vastuuta edustustehtävistä jakaa muulle puoluejohdolle ensi syksyn ja kevään aikana, Maanselkä arvioi.

STT

