Estekisan hevonen loukkasi jalkansa pahasti kisan jälkeen Hyvinkäällä, hevonen lopetettiin eläinsuojelullisista syistä

Kahdeksanvuotias ruuna jouduttiin lopettamaan Hyvinkäällä kilpailtujen esteratsastuskilpailujen yhteydessä. Hevonen loukkaantui kilpailun jälkeen, kun ratsastaja kävelytti sitä kilpailualueen ulkopuolella kiinteän vesihaudan läpi.

– Hevonen nousi yllättäen vesihaudan reunalle, ja reuna petti. Hevonen loukkasi jalkansa, kun sen jalka jäi betonilaattojen väliin, kilpailujen johtaja Pekka Larsen kertoi STT:lle.

Larsenin mukaan eläinlääkärille ei jäänyt vaihtoehtoja, vaan hevonen piti lopettaa eläinsuojelullisista syistä.

– Hevosen ratsastaja on surullinen ja järkyttynyt, Larsen kertoi.

Ratsastaja on aikuinen hevosharrastaja. Hän kävelytti kisan jälkeen hevosta luvallisella alueella. Alueella ei ollut tapahtumahetkellä muita kilpailuihin osallistuneita ratsukoita.

Larsen kuvasi tapahtumaa hyvin harvinaiseksi. Hyvinkäällä Stable Nova -tallin kisoissa on runsaan kymmenen vuoden aikana järjestetty yli sata kilpailua, ja aiemmin yksi hevonen on kuollut niissä aortan repeämisen takia.

Hyvinkäällä kisattiin viikonloppuna esteratsastuksen ykkös- ja kolmostason kisoissa. Onnettomuuteen joutunut ruuna osallistui ykköstason kisaan

STT

Kuvat: