Etelässä ja lännessä lähipäivinä paikoin hellelukemia

Helleraja voi rikkoutua paikoitellen Etelä- ja Länsi-Suomessa tulevina päivinä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Suureen osaan maata on odotettavissa poutasäätä.

Päivystävä meteorologi Juha Jantunen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että huomenna 25 astetta voi mennä rikki Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Myös maan keskiosassa päästään lähelle hellelukemia. Idässä lämpötilat jäävät 20 asteen tuntumaan.

Myös Lounais-Lapissa voidaan päästä yli 20 asteen, mutta Pohjois-Lapissa lämpötilat jäävät 10-15 asteeseen. Pohjois-Lappiin on myös luvattu kuurosateita.

Jantusen mukaan keskiviikkona sää jatkuu paljolti tiistain kaltaisena. Myös Pohjois-Lapissa lämpötilaa lähenee 20 asteen lukemia.

– Suuressa osassa maata päivän ylin lämpötila on kaksinumeroinen luku, joka alkaa kakkosella, Jantunen kertoo.

Loppuviikosta säähän on odotettavissa muutoksia. Jantusen mukaan perjantaina lännestä saapuu sadealue, joka vie lämpimimmät ilmat mennessään.

– Ei senkään jälkeen mitään kylmää vielä ole tiedossa. Viikonloppunakin on runsaan 20 asteen lämpötiloja, Jantunen kertoo.

STT

