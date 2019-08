Eturauhas Open -golfkilpailu haluaa lisätä tietoisuutta Suomen yleisimmästä syövästä

Salo Golfin viheriöllä mitellään tulevana sunnuntaina Eturauhas Open -golfkilpailu.

Kilpailu haluaa nimensä mukaisesti lisätä eturauhassyöpätietoisuutta. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2016 lähtien ja sen on ideoinut entinen salolainen kansanedustaja Jouko Laxell. Hänellä itsellään diagnosoitiin eturauhassyöpä kymmenen vuotta sitten.

– Kiinnostusta kilpailua kohtaan löytyy Salon seudun ulkopuoleltakin. Muun muassa Lappeenrannasta on tänä vuonna tulossa kisaajia, Laxell tietää.

– Suurimmalla osalla osallistujista on jonkinlainen side eturauhassyöpään. Sen on saattanut itse kokea tai sitten tuttava on siihen sairastunut. Meillä on myös naispelaajia, joten eturauhassyövästä kärsivien puolisoitakin on liikkeellä, hän lisää.

Salolainen sosiaalityöntekijä ja valtiotieteiden tohtori Irma Lehtonen pitää tapahtumassa asiantuntijaluennon.

– Luvassa on kattava yleiskatsaus syöpäasioihin, Laxell kertoo.

Entinen kansanedustaja toteaa, että paikalliset yritykset ovat lähteneet laajamittaisesti mukaan tapahtuman tueksi. Vaikka palkintojakin on tarjolla, voittaminen ei ole tapahtuman perimmäinen motiivi.

– Eturauhassyöpä on Suomen yleisin syöpäsairaus, sillä noin 5 000 miestä sairastuu siihen vuosittain. Tietoisuutta ei voi koskaan olla liikaa, Laxell kiteyttää.

Ennen sunnuntaiaamuna starttaavaa kilpailua kuullaan Laxellin avaussanat ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen Salon paikallisyhdistystä edustavan Harri Leinon toimintakatsaus. Itse mittelö käynnistyy yhteislähtönä kello 10.