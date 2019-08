EU:n valtiovarainministerit aloittivat äänestyksen IMF-ehdokkaasta – Suomen Pankin Olli Rehniä pidetään yhtenä kärkiehdokkaista

Euroopan unionin valtiovarainministerit ovat aloittaneet sähköpostiäänestyksen Euroopan ehdokkaasta Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) johtoon. Äänestyksen alkamisesta aamuyhdeksältä Suomen aikaa kertoi uutistoimisto Bloomberg. Virkamieslähde vahvistaa tiedon STT:lle.

Britannia ei lisäajasta huolimatta ole ennättänyt asettaa omaa ehdokastaan kisaan. Äänestyksessä saatetaan käydä useita kierroksia. Ensimmäisen kierroksen tulos lienee selvillä puolenpäivän aikaan perjantaina. Kaiken kaikkiaan Euroopan ehdokkaaksi on ollut esillä viisi henkilöä. Yksi heistä on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

FT: Rehn yksi kärkiehdokkaista

Financial Times kertoi alkuviikosta, että Rehn on yksi kolmesta eurooppalaisesta kärkiehdokkaasta. Muut kärkiehdokkaat ovat lehden mukaan hollantilainen Jeroen Dijsselbloem ja bulgarialainen Kristalina Georgieva.

Aiemmin pöydällä olleista nimistä portugalilainen Mario Centeno ja espanjalainen Nadia Calvino olisivat Financial Timesin mukaan pudonneet harkinnasta. Myös Bloombergin mukaan kisassa on käytännössä kolme kärkiehdokasta.

IMF:n johtoon on perinteisesti valittu eurooppalainen. Jos EU:n jäsenmaat eivät kuitenkaan pääse yksimielisyyteen ehdokkaastaan, voi Euroopan ulkopuolisilla mailla olla mahdollisuus tarttua tilaisuuteen.

Virallisesti pääjohtajan nimittää IMF:n johtokunta. Ehdokasasettelu päättyy 6. syyskuuta, ja johtajavalinta on tarkoitus tehdä viimeistään 4. lokakuuta.

https://luxtimes.lu/world/38059-eu-set-to-vote-on-imf-candidate-as-uk-mulls-adding-new-nominee

STT

Kuvat: