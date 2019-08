Eva Wahlström uskoo MM-ottelun voiton avaavan uusia uramahdollisuuksia: ”Amerikan mantereella on useita ovia aukeamassa lupaavasti”

Nyrkkeilijä Eva Wahlström toivoo pystyvänsä avaamaan itselleen uusia mahdollisuuksia, kun suomalainen puolustaa urallaan viidettä kertaa WBC-liiton ylemmän höyhensarjan mestaruusvyötä Las Vegasissa.

Huhtikuusta 2015 asti maailmanmestaruutta hallinnut Wahlström puolustaa mestaruusvyötään varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa.

Las Vegasissa Wahlström, 38, kohtaa yhdysvaltalaisen Ronica Jeffreyn. 36-vuotias Jeffrey on hävinnyt urallaan Wahlströmin tavoin vain yhden ammattilaisottelun. Wahlström on voittanut urallaan 22 ottelua ja Jeffrey 17.

– Todella tärkeä ja todennäköisesti vaikeakin ottelu on edessä. Amerikan mantereella on useita ovia aukeamassa lupaavasti, mutta tulevaisuus vaatii ehdottomasti voittoa, Wahlström pohtii tiedotteessaan.

Viime joulukuussa New Yorkissa ammattilaisuransa ensimmäisen ja ainoan tappion irlantilaiselle Katie Taylorille kärsineen Wahlströmin oli alun perin tarkoitus kohdata Las Vegasissa meksikolainen Yareli Larios. Wahlströmin vastustaja kuitenkin vaihtui heinäkuun alussa. Jeffrey on uratilastoiltaan Wahlströmille vielä Lariosiakin kovempi haastaja.

– Jeffrey on tekninen, nopea ja ulottuvakin nyrkkeilijä, Wahlström analysoi.

Ottelu isketään yli 18 000 katsojaa vetävässä Thomas & Mack Centerissä. Otteluilta alkaa Suomen aikaa lauantaiaamuna noin kello 5.

STT

Kuvat: