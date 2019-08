Facebook kuunteli ja kirjoitti ylös käyttäjien äänipuheluita

Teknologiajätti Facebook on kuunnellut käyttäjiensä äänipuheluita ja kirjoittanut ylös niiden sisältöä, kertoo yhdysvaltalaismedia Bloomberg. Facebook kertoi Bloombergille tehneensä näin sellaisten käyttäjien kohdalla, jotka olivat antaneet siihen luvan.

Facebook oli värvännyt satoja alihankkijoita kuuntelemaan ja litteroimaan Facebook Messengerin käyttäjien äänipuheluita.

Yhtiön mukaan se toimi näin testatakseen ja kehittääkseen keinoälynsä kykyä tulkita puhetta. Facebook kertoo, että puheluiden kuuntelu lopetettiin yli viikko sitten.

Myös Apple ja Google kertoivat hiljattain lopettaneensa käyttäjien keskustelujen ja äänikomentojen kuuntelun. Amazon puolestaan on antanut käyttäjille mahdollisuuden estää heidän äänensä tallentamisen. Myös nämä yhtiöt ovat perustelleet toimintaa puheentunnistuksen kehittämisellä.

Bloombergin mukaan Facebook-käyttäjien keskusteluja kuunnelleet alihankkijat hämmentyivät, kun he joutuivat kuuntelemaan yksityisiä keskusteluja, joiden alkuperää ei kerrottu. Heille ei ollut kerrottu syytä siihen, miksi keskusteluja piti litteroida.

Facebook sai taannoin ennätyksellisen viiden miljardin dollarin sakon Yhdysvaltain liittovaltiolta käyttäjien yksityisyyden loukkaamisesta.

Yhtiö on antanut aikaisemmin ristiriitaisia lausuntoja käyttäjien äänikeskustelujen kuuntelemisesta. Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertoi viime vuonna kuulemisessaan Yhdysvaltain senaatissa, ettei yhtiö kuuntele käyttäjiään hyödyntääkseen sitä kautta saatuja tietoja mainosten kohdentamisessa. Myöhemmin Facebook kuitenkin kertoi kirjallisessa lausunnossaan kongressille, että se tallettaa keskusteluja, jos käyttäjät ovat nimenomaisesti sen sallineet.

STT

Kuvat: