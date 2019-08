Fanit jonottivat oikeustalon edessä – yhdysvaltalaisräppäri Asap Rockyn oikeuskäsittely saattaa venyä

Yhdysvaltalaisräppäri Asap Rockyn katutappelun käsittely jatkuu tänään Tukholman käräjäoikeudessa. Kymmenet fanit olivat kerääntyneet aamulla jonoksi oikeustalon eteen siinä toivossa, että näkisivät idolinsa todistavan. Oikeuden turvamiehet jakoivat oikeuskäsittelyyn rajoitetun määrän lippuja, joita fanit kärkkyivät.

Ruotsista kansainväliseksi uutiseksi noussutta kuukauden takaista katutappelua ryhdyttiin perkaamaan käräjäoikeudessa tiistaina. Tuomioistuimen on määrä selvittää, syyllistyikö rap-artisti Asap Rocky eli Rakim Mayers ystävineen pahoinpitelyyn vai puolustiko hän vain oikeutetusti itseään.

Alun perin oikeuskäsittelyn ilmoitettiin päättyvän perjantaina. Tuomari Per Lennerbrant on kuitenkin ilmaissut, että aikataulu näyttää venyvän.

Vankilan vihreään asuun pukeutunut 30-vuotias Mayers kiisti aiemmin viikolla asianajajansa välityksellä syyllistyneensä rikokseen ja vetosi hätävarjeluun.

– Hän myöntää, että heitti asianomaisen maahan, astui tämän käden päälle ja löi tai työnsi tätä olkapäähän, Mayersin puolustusasianajaja Slobodan Jovicic kertoi oikeussalissa ja painotti Mayersin toiminnan olleen hätävarjelua.

Syyttäjä: Kyse ei ollut hätävarjelusta

Syyttäjä Daniel Sunesonin mukaan Mayers ei ollut hätävarjelutilanteessa. Kantaansa hän perusteli muun muassa esittelemällä kännykkävideoita, joissa Mayers paiskaa 19-vuotiaan asianomistajan katuun ja pahoinpitelee tätä ystäviensä kanssa. Uhrin käsistä otetuissa kuvissa oli haavoja, ja syyttäjän mukaan pahoinpitelyssä käytettiin todennäköisesti myös lasipulloa.

Mayersin puolustuksen mielestä ennen varsinaista tappelua otetut turvakameratallenteet osoittavat, että 19-vuotias aloitti itse riitelyn Mayersin seurueen kanssa eikä suostunut lukuisista kehotuksista huolimatta jättämään heitä rauhaan. Puolustuksen mukaan uhria ei myöskään lyöty pullolla vaan se rikkoutui tappelun tuoksinassa.

Syyttäjän mukaan oikeudessa esitettyjä, artistin Instagram-tilillä julkaistuja videoita on käsitelty runsaasti.

Mayers otettiin kiinni heinäkuun alussa muutama päivä kahakan jälkeen, ja hän on ollut siitä saakka tutkintavankeudessa. Mayersia on pidetty vankeudessa, koska hänen koetaan olevan pakoriski.

Ikea joutui fanien boikotoimaksi

Tapaus sai lisäkierroksia presidentti Donald Trumpin nostettua sen esille Twitterissä ja vedottua Ruotsin pääministeriin Stefan Löfveniin Mayersin vapauttamiseksi.

Oikeudenkäyntiä on tällä viikolla saapunut Tukholmaan seuraamaan myös Trumpin panttivankikysymysten erityisedustaja Robert C. O’Brien.

– Presidentti pyysi minua tulemaan ja tukemaan Yhdysvaltain kansalaisia. Työskentelemme tuodaksemme heidät takaisin mahdollisimman pian, O’Brien kommentoi AFP:lle.

Yhdysvalloissa artistin fanit ovat alkaneet myös boikotoida ruotsalaisbrändejä: muun muassa Ikean lihapullat joutuivat fanien hyljeksinnän kohteeksi. Tämän lisäksi netissä on kiertänyt vetoomus, joka vaatii oikeutta Rockylle. Vetoomuksen oli torstaihin alkuiltapäivään mennessä allekirjoittanut vähän yli 640 000 henkilöä.

Suomen keikkaa ei vielä peruttu

Maksimirangaistus pahoinpitelystä on kaksi vuotta vankeutta, mutta ruotsalaiset oikeusoppineet ennustavat Mayersin saavan ehdollisen tuomion ja ehkä sakkoja. 19-vuotias uhri vaatii Mayersilta reilun 13 000 euron vahingonkorvausta.

Syyttömäksi toteaminen tarjoaisi Mayersille tilaisuuden vaatia Ruotsin valtiolta mittavia vahingonkorvauksia vapauden ja tulojen menetyksestä. Euroopan kiertueella ollut Asap Rocky joutui perumaan kaikki heinäkuuksi suunnitellut konserttinsa.

Artistin on määrä tulla keikalle myös Suomeen Tampereen Blockfestien pääesiintyjäksi. Suunniteltua elokuista esiintymistä ei ole tapahtuman sivujen perusteella toistaiseksi peruttu.

STT