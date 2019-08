Pitkään hakkuria ja keskitorjujaa vaille valmis ollut LP Viesti täytti viimeiset paikat riskittömällä laatuhankinnalla ja pienen riskin jokerihankinnalla.

Anna Czakanin rinnalle aloitusseitsikon keskitorjujaksi tulee yhdysvaltalainen Kayla Haneline. 25-vuotias Haneline pelasi viime kaudella LP Kangasalassa ja valittiin kauden päätteeksi liigan tähdistöön – aivan kuten LP Kangasalasta hankittu yleispelaaja Nette Peit.

Italiaan siirtyneen Kertu Laakin tilalle ykköshakkuriksi kaavaillaan ranskalaista Fanta Fofanaa . Viime perjantaina Saloon saapunut 23-vuotias Fofana on vielä tämän viikon koeajalla, jonka jälkeen päätetään, onko hän sopimuksen arvoinen.

185-senttistä Fofanaa ei kutsuttu testiin pelaajana, jota hän on nyt, vaan pelaajana, joka hänestä voi kehittyä.

Pariisin esikaupunkialueella Asnières-sur-Seinessä varttunut Fofana on pelannut neljä edellistä kautta Ranskan pääsarjassa. Ensin kaksi kautta Nantesissa ja kaksi edellistä kautta Quimperissa. Nantesissa hänen joukkuekaverinaan oli LP Viestin entinen pelaaja Laura Pihlajamäki ja Quimperissa suomalaiset Saana Koljonen ja Salla Karhu – tosin Koljosen kausi meni pilalle loukkaantumisen vuoksi ja Karhu lähti kesken kauden takaisin Hämeenlinnaan.

LP Viestin urheilutoimenjohtaja ja päävalmentaja Tomi Lemminkäinen oli luonnollisesti yhteydessä Koljoseen, jonka viesti oli sama kuin Fofanan agentilla: potentiaalia on paljon parempaan kuin mitä Quimperissa nähtiin.

– Fantan agentti on sama kuin Suvi Kokkosella. Hän vertasikin Fantaa Suviin, Lemminkäinen kertoi.

– Pitää muistaa, ettei Quimper ole kovin hyvä seura. Varsinkin seuran fysiikkaharjoittelussa on palautteen mukaan suuria ongelmia.

Fofana on vielä kaukana täydestä pelikunnosta, sillä hänen edellinen ottelunsa on maaliskuulta. Lisäksi hän kärsi keväällä nilkkavammasta.

Fofana on viihtynyt Salossa hyvin.

– Ranskaan verrattuna ero ei ole iso. Joukkuekaverit ovat avoimia ja nauramme paljon. Ruokakin on aika samanlaista.

Fofanan isä muutti 18-vuotiaana Malista Ranskaan, mutta tyttärelle Salo on ensimmäinen kaupunki, jossa hän on käynyt Ranskan ulkopuolella.

– En ole vielä nähnyt täällä lunta, Fofana hymyili.

Taustatietojen perusteella Lemminkäinen osasi odottaa hiljaista ja kielitaidotonta pelaajaa, mutta todellisuudessa Fofana on sosiaalinen ja puhelias. Englanti taittuu riittävän hyvin.

Fofana tekee ensiesiintymisensä LP Viestin paidassa perjantaina Salohallissa harjoitusottelussa Raision Urheilijoita vastaan.

Jos on Fofanan iskukyky vielä arvoitus, niin Hanelinesta on lupa odottaa johtavaa pelaajaa. Ei ole alkuunkaan posketonta väittää, että LP Viestillä on viime kauden paras kotimainen keskipelaaja (Czakan) ja ulkomaalainen keskipelaaja (Haneline).

Pari sopii toisilleen siinäkin mielessä, että Czakan aloittaa yleensä kolmospaikalta ja Haneline kutospaikalta.

– Kayla oli johtajatyyppi Kangasalassa. Soitin Netelle (Peit) ja hänelläkin oli vain positiivista sanottavaa Kaylasta. Hän oli pidetty pelaaja Kangasalla.

Lemminkäinen bongasi Hanelinen nimen agentin pelaajalistasta vain muutama viikko sitten ja asiat etenivät nopeasti sopimukseen allekirjoittamiseen asti. Normaali prosessi ei kuitenkaan ollut.

Hanelinen agentti, Suomessakin aikoinaan pelannut Ryan Owens, kyseli LP Viestistä ja harjoittelusta normaalia enemmän ja yksityiskohtaisemmin. Owens soitti myös pitkän puhelun fysiikkavalmentaja Ville Salmelle.

– Usein pelaaja vain katsoo sopimusta ja tekee päätöksen, Lemminkäinen sanoo 20 vuoden kokemuksella.

Yhdysvaltain kansallispäivänä (4.7.) 25 vuotta täyttänyt Haneline saapuu Saloon sunnuntaina.

Akatemian junnut ovat pistäneet silmään

LP Viesti on harjoitellut viimeiset kuukaudet pääasiassa akatemiapelaajien voimin. Anna Czakan on Suomen maajoukkueen mukana ja Anu Ennok sekä Nette Peit Viron maajoukkueen mukana. Lisäksi Kayla Haneline saapuu Saloon sunnuntaina ja Fanta Fofana on ollut mukana vasta muutamassa harjoituksessa.

Päävalmentaja Tomi Lemminkäinen nostaa kesäharjoituksista kaksi yleispelaajaa esiin: Arita Ternava ja Netta Laaksonen.

– Varsinkin Arita on ottanut fysiikkapuolella isoja askeleita eteenpäin. Hän tullee pelaamaan liigajoukkueen mukana, vaikka pääasiallinen pelipaikka onkin Akatemiassa.

Keskitorjujista Inka Mehtolan yleisurheilutausta (korkeushyppyennätys 170) on näkynyt myös parketilla.

– Olen ollut positiivisesti yllättynyt Inkasta, Lemminkäinen kehuu.