Festivaaleilla jalka nousee aiempaa selvemmällä päällä – alkoholittomien myynti kasvussa viikonlopun tapahtumissa

Helsingin Suvilahdessa järjestettävillä Flow Festivaleilla myytiin jossain kohtaa perjantai-iltaa ainakin päälavan alueella olevan Polar Monkeysin juomatiskillä alkoholittomat oluet loppuun. Illan lähestyessä yötä niitä ei enää ollut tarjolla.

Alkoholittomien juomien myynti on ollut kasvussa jo pidempään, ja siitä kertovat myös muun muassa Alkon tilastot. Heinäkuussa julkaistun tilaston mukaan valtaosassa tuoteryhmistä on ollut tammi-kesäkuun aikana laskua myynnissä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Alkoholittomat juomat ovat kuitenkin yksi niistä muutamasta ryhmästä, joissa kasvua näkyy. Kasvua oli alkuvuonna viime vuoteen verrattuna noin 7 prosenttia. Esimerkiksi oluissa myynti on laskenut reilut 11 prosenttia.

Kehitys alkoholittomien tuotteiden myynnissä on ollut nähtävissä myös muilla viikonloppuna järjestetyillä festivaaleilla.

Nokialla järjestettävien Tapsan tahtien ravintolavastaava Mika Järvinen kertoo, että alkoholittoman oluen myynnissä on havaittavissa pientä kasvua. Myynti on hänen mukaansa silti edelleen alle prosentin luokkaa.

Järvisen mukaan yksi myyntiä vauhdittavista tekijöistä on se, että festivaaleilla tarjolla oleva tuote on maultaan hyvä alkoholiton olut. Alkoholittomien juomien puolella on oluen lisäksi ollut tarjolla myös perinteiset vaihtoehdot virvoitusjuomat, kahvi ja vesi.

Järvinen pitää tulevaisuudessa mahdollisena alkoholittoman tuotevalikoiman laajentamisen muun muassa alkoholittomiin viineihin.

Tapsan tahteja tanssittiin Nokialla torstaista lauantaihin.

Festivaalijohtaja: Teinit kertovat, etteivät juo

Rovaniemellä Simerockia järjestävä Sime Yliaska kertoo, että kehitys alkoholittomien juomien myynnissä on selkeästi nähtävillä. Hänen mielestään erityisesti nuoriso juo vähemmän alkoholia.

– Vanhemmat ihmiset on vielä sitä alkoholikansaa, ja nuoremmissa on enemmän jo tällaisia streittareita, jotka ei käytä ollenkaan ja juo sitten muita juomia, festivaalijohtaja ja festivaalin omistaja Yliaska kertoo.

Yliaska ei osaa antaa vastausta siihen, mistä kehitys nuorten juomisessa johtuu, mutta ero on selkeä menneisiin vuosiin.

– Itsehän en käytä alkoholia ollenkaan. Aiemmin oli vaikea löytää toista, joka ei juo. Mutta nyt tulee paljon vastaan teinejä, joiden kanssa tulee puheeksi se, että he eivät juo.

Perjantaina ja lauantaina Ounaspaviljongilla järjestetyn festivaalin omilla anniskelualueilla on tarjolla virvoitusjuomia, vettä ja energiajuomia. Yliaska kertoo, ettei alkoholiton tarjonta ole ihan hirveän kattava, mutta se ei kuitenkaan laahaa merkittävästi alkoholillisen perässä valikoiman puolesta.

Yliaskan mukaan myös alkoholillisten juomien myynnissä keskitytään muutamiin tuotteisiin.

– Yritetään tehokkaasti myydä sopiva määrä tuotteita, että kaikille löytyy mieluisa, muttei liikaa, Yliaska kertoo ja lisää, että jonojen pysyminen lyhyenä palvelee kaikkia.

Tarjontaan ei tänä vuonna kuulunut alkoholittomia oluita.

– Ei ole ainakaan vielä ollut ajatuksissa lisätä valikoimiin. Ei ole vielä ollut sellainen, että kannattaisi, festivaalijohtaja kertoo.

Asiakkaat toivoneet monipuolisempaa tarjontaa

Flow Festivalin tiedottajan Susanna Hulkkosen mukaan asiakkaat ovat viime vuosina toivoneet aikaisempaa monipuolisempia ruoka- ja juomapalveluita. Festivaali on vastannut toiveeseen kehittämällä myös alkoholittomien juomien valikoimaa.

Tiedottajalla ei ollut lauantaina alkupäivästä tarjota tarkkoja tilastoja, mutta kehitys alkoholittomien juomien myynnissä on huomattavissa ilman lukujakin.

– Sen verran voin sanoa, että alkoholittomien juomien kysyntä ja suosio on lisääntynyt, Hulkkonen kertoo.

Suvilahden Flow’ssa on ollut alkoholittoman oluen lisäksi tarjolla myös muun muassa alkoholittomia cocktaileja eli mocktaileja. Tämän lisäksi alueella on tarjolla muun muassa kaurapirtelöitä, erikoiskahveja ja kombuchaa.

Festivaalien juomapuolesta vastaa Kuudes linja, mutta ruokamyyjillä on myös jonkin verran omaa myyntiä. Hulkkosen mukaan ruokaravintoloiden myymät juomat ovat kuitenkin aina alkoholittomia.

Hulkkonen kertoo, että mocktailit ja terveysvaikutteiset ruoat ja juomat ovat kansainvälisesti kiinnostava ilmiö, ja kiinnostavat siksi luonnollisesti myös Suomessa. Tiedottajan mukaan alkoholillisia juomia myydään silti alkoholittomia enemmän.

STT

