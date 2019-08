Floridaan julistettiin hätätila rajuksi ennustetun Dorian-hurrikaanin vuoksi

Yhdysvalloissa Floridassa on julistettu hätätila Dorian-hurrikaanin takia. Dorianin on ennustettu voimistuvan jopa nelosluokan hurrikaaniksi viisiportaisella asteikolla.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis julisti keskiviikkona paikallista aikaa hätätilan, jotta osavaltio voi valmistautua kunnolla lähenevään myrskyyn.

– On tärkeää, että itärannikon floridalaiset tarkkailevat myrskyä tiiviisti. Kaikilla Floridan asukkailla pitäisi olla tarvikkeet seitsemäksi päiväksi, kuten ruokaa, vettä ja lääkkeitä, ja heillä pitäisi olla suunnitelma katastrofin varalta, DeSantis totesi lausunnossaan.

Hurrikaaniksi Dorian yltyi ensi kertaa Neitsytsaariin kuuluvan Saint Thomasin kohdalla. Kovimmillaan puuskatuuli puhalsi lähes 50 metriä sekunnissa. Kovimmat tasaiset tuulennopeudet ovat olleet noin 37 metriä sekunnissa.

Torstaina iltapäivällä Suomen aikaa Dorian oli Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan ykkösluokan hurrikaani ja liikkui 20 kilometrin tuntivauhdilla kohti Floridaa. Hurrikaani oli tuolloin reilu 350 kilometriä luoteeseen Puerto Ricon pääkaupungista San Juanista.

CNN:n myrskyseurantakartan mukaan myrskyn ennustetaan saapuvan Floridaan viimeistään maanantaina.

Puerto Rico näyttää välttyneen pahimmalta

Dorianin pelättiin moukaroivan Puerto Ricoa, mutta saari näytti säästyneen pahimmilta tuhoilta. Saaren kuvernööri Wanda Vazquez kertoi torstaina uhan olevan ohitse saarella, mutta kireä sananvaihto Vazquezin, San Juanin pormestarin Carmen Yulin Cruzin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välillä jatkui.

– Nyt kun Dorian on menossa kohti itärannikkoa voimme toivoa, että Donald Trump laittaa sivuun ennakkoluulonsa sekä rasismin ja päivittää liittovaltion reaktiot tehokkaiksi, San Juanin pormestari kirjoitti Twitterissä.

– Toivon, ettemme näe loukkaavia viittauksia floridalaisiin tai itseään korostavia tviittejä, hän lisäsi.

Trump julisti Dorianin lähestyessä saarelle hätätilan ja antoi valtuutuksen liittovaltion tuelle saarella. Samaan aikaan hän kuitenkin julisti Twitterissä Puerto Ricon yhdeksi maailman korruptoituneimmista paikoista.

Tiistaina hän taas jakoi Twitterissä lukuja kahden vuoden takaisten myrskyavustusten suuruudesta. Yhdysvaltain liittovaltion pelastustoimesta vastaavan viraston Feman mukaan Trumpin tarjoamat luvut olivat kuitenkin hyvin paljon yläkanttiin pyöristettyjä.

Viime päivät olivat todellinen harjoitus

Kuvernööri Vazquezin mukaan myrsky antoi Puerto Ricolle hyvän mahdollisuuden arvioida hurrikaanivalmiutta.

– Viime päivät ovat olleet todellinen harjoitus, jonka aikana olemme voineet uudelleen arvioida ja viilata valmiuttamme suojella Puerto Ricon ihmisiä, Vazquez totesi.

Vazquez arvioi aiemmin, että Puerto Rico on nyt huomattavasti paremmin valmistautunut kuin vuonna 2017, jolloin hirmumyrsky Maria ruhjoi aluetta.

Feman lehdistösihteeri Elizabeth Litzow kertoi CNN:lle, että virastolla on Puerto Ricossa enemmän tarpeistoa kuin tuhoisan hurrikaani Marian aikoihin.

– Saarella olevassa kalustossa on vuoteen 2017 verrattuna kolme kertaa enemmän generaattoreita, yhdeksänkertainen määrä aterioita, viisinkertainen määrä vettä ja 16 kertaa enemmän sinisiä pressuja, hän kertoi.

CNN:n mukaan paikalliset valmistautuivat myrskyn tuloon muun muassa suojaamalla kotiensa ikkunoita vanerilla ja ikkunaluukuilla. Viranomaiset kertoivat yhden miehen kuolleen tämän valmistautuessa hurrikaanin tuloon. 80-vuotias mies putosi kotinsa katolta putsatessaan rännejä.

CNN:n mukaan Saint Thomasilla Dorian jätti jälkeensä irti repeytyneitä kattoja ja puunoksia. Eräs asukas kuvaili Dorianian tuhoja lieviksi verrattuna esimerkiksi hurrikaani Mariaan.

https://edition.cnn.com/interactive/storm-tracker/

https://edition.cnn.com/interactive/storm-tracker/

https://twitter.com/CarmenYulinCruz/status/1167057835429154816?s=20

https://edition.cnn.com/us/live-news/tropical-storm-dorian-august-28/index.html

STT

Kuvat: