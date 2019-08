Formuloissa ei sovi lekotella – tallipomo vaatii Pierre Gaslylta tuloksia

Red Bullin F1-päällikkö Christian Horner vaatii tallin ranskalaiskuljettajalta Pierre Gaslylta kiivaampaa vauhtia. Tallitoveri Max Verstappen kamppaili viikonvaihteessa Hungaroringillä kilpailun voitosta, mutta Gasly jumittui keskikastiin ja lopulta kuudenneksi.

Verstappen on MM-sarjassa 181 pisteellä kolmantena Mercedeksen Valtteri Bottaksen ja Ferrarin Sebastian Vettelin välissä. Gasly on 63 pisteellään kuudentena.

– Turhauttava viikonloppu Pierrelle. Hänellä ei ollut kovin kummoinen startti eikä ensimmäinen kierros, Horner ruoti Gaslyn suoritusta Autosportin haastattelussa.

– Hänen pitäisi ajaa Ferrareita ja Mercedeksiä eikä Saubereita (Alfa Romeo) ja McLareneita vastaan. Tässä meidän pitää auttaa häntä.

Tallipaikka liipaisimella

Gasly ei ole kyennyt tukemaan Verstappenia tämän kamppailussa kärkisijoista. Red Bull kaipaa kipeästi häneltä parempaa pistesaalista myös valmistajien MM-kamppailussa.

Mercedes on muilta karskisti karussa, mutta Red Bull on sarjassa Ferrarin jälkeen kolmantena ja 44 pistettä italialaistallista jääneenä.

– On äärimmäisen tärkeää, että Pierre kerää jatkossa tehokkaammin MM-pisteitä, jotta meillä olisi mahdollisuus tavoittaa Ferrari, Horner korosti.

– Hänen täytyy nyt kesätauon aikana käydä läpi tätä alkukautta ja ottaa siitä opiksi, jotta kauden toinen puolikas onnistuisi paremmin.

Horner sanoi suoraan, että Gaslyn jatko tallissa edellyttää parempaa vauhtia.

– Meillä on ajatus, että hän jatkaisi meillä, mutta hänen täytyy kyetä hyödyntämään jatkossa auton potentiaali.

