Frendit-tähti Schwimmerin kaksoisolento sai vankeustuomion rikoksistaan

Viime syksynä huvittuneisuutta herättänyt näyttelijä David Schwimmerin kaksoisolento on saanut tuomion rikoksistaan. Muun muassa Frendit-televisiosarjasta tuttua Schwimmeriä muistuttanut iranilaismies sai Britanniassa yhdeksän kuukauden vankeustuomion, kertoo Sky News.

Tapaus nousi otsikoihin viime lokakuussa, kun Blackpoolin poliisi yritti saada varkaan kiinni jakamalla tästä Twitterissä valvontakameran kuvan. Kuvassa mies oli kaupassa ostamassa olutta varastetulla pankkikortilla.

Useat kansalaiset havaitsivat heti, että janoinen varas muistutti täydellisesti amerikkalaisnäyttelijä Schwimmeriä. Poliisin some-tileille alkoi tulvia viestejä, joissa kerrottiin Schwimmerin olevan syyllinen.

Näyttelijä itsekin vitsaili asialla. Hän julkaisi Twitter-tilillään videon, jossa hän oli New Yorkissa ostamassa olutta syyllisen näköisenä.

– Vannon, etten se ollut minä. Kuten näette, olin New Yorkissa. Kovaa työtä tekeville Blackpoolin poliiseille toivotan onnea tutkimuksiin, Schwimmer kirjoitti tuolloin.

Oikea varas saatiin lopulta kiinni. 36-vuotias Iranin kansalainen oli varastanut pankkikortin miehen takista ravintolassa ja käytellyt sitä ympäri Blackpoolia.

Sama mies oli aiemmin tuomittu 32 rikoksesta eri puolilla Britanniaa. Nyt hän sai tuomion varkaudesta ja petoksista.

Schwimmer, 52, näytteli Frendit-komediasarjassa Ross Gelleriä.

https://news.sky.com/story/the-one-with-jail-time-friends-actor-lookalike-sentenced-for-theft-11786194

STT

