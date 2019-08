G7-maiden kokous tuo maailman johtajat Ranskaan – viikonlopun aikana puhutaan niin sademetsäpaloista kuin Iranin ydinsopimuksesta

Seitsemän maailman kehittyneintä taloutta eli niin kutsutut G7-maat kokoontuvat tänään Etelä-Ranskassa Biarritzissa. Maanantaihin saakka jatkuvan kokouksen pääteemana on taistelu eriarvoisuutta vastaan.

Kokouksessa on määrä keskustella myös kansainvälisestä turvallisuustilanteesta ja ilmastoasioista. Ennen kokousta Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasi perjantaina Iranin ulkoministeri Mohammed Javad Zarifin. Macron yrittää liennyttää Yhdysvaltojen ja Iranin suhteita, jotka tulehtuivat Yhdysvaltojen lähdettyä Iranin ydinsopimuksesta.

Saksan liittokansleri Angela Merkelin tiedottaja kertoi niin ikään perjantaina, että myös Brasilian sademetsäpalot otetaan puheeksi kokouksessa.

– Amazonin metsäpalojen mittakaava on järkyttävä, eikä uhkaa ainoastaan Brasiliaa ja muita maita palojen vaikutusalueella, vaan koko maailmaa, tiedottaja Steffen Seibert sanoi.

G7-maihin kuuluvat Yhdysvallat, Kanada, Britannia, Saksa, Ranska, Italia ja Japani. Macronin ja Merkelin lisäksi paikalla ovat myös muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Kanadan pääministeri Justin Trudeau ja Britannian pääministeri Boris Johnson.

Lisäksi kokoukseen osallistuu useiden muiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen edustajia, muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk.

Ryhmä tunnettiin aiemmin nimellä G8, mutta Venäjä potkittiin ulos vuonna 2014 Krimin valtauksen takia. Aiemmin tällä viikolla Trump kuitenkin väläytti ajatusta, että Venäjä otettaisiin takaisin ryhmään.

Useita mielenosoituksia odotettavissa

Maailman johtajien lisäksi Etelä-Ranskan lomakaupunkiin odotetaan runsain määrin mielenosoittajia. Järjestystä paikalla ylläpitää noin 13 000 poliisia.

Turvatoimien vuoksi myös ennalta ilmoitetut mielenosoituskulkueet järjestetään kymmenien kilometrien päässä kokouspaikasta.

Myös etenkin Ranskassa mieltään viime vuodesta saakka ilmaisseet niin kutsutut keltaliivit ovat ilmoittaneet järjestävänsä kokoontumisia useilla paikkakunnilla. Viikoittaiset mielenosoitukset ovat äityneet paikoin väkivaltaisiksi.

Keltaliivit ovat kritisoineet etenkin Macronin talouspolitiikkaa, joka ei heidän mukaansa ota lukuun pienituloisia.

