Gallupeissa ei suuria muutoksia

Kesä ja lomakausi näkyvät vielä kannatusmittauksissa. Mitään isoja muutoksia ei Helsingin Sanomien uudessa gallupissa ole luettavissa. Kolmen kärki on pysynyt ennallaan.

Mielenkiintoinen on kuitenkin suurimman puolueen perussuomalaisten tilanne. Ensimmäisen kerran puolueen kannatuksessa mitattiin nyt pieni notkahdus kevään ja kesän vahvan nousun jälkeen.

Perussuomalaiset pitää tukevasti kärkipaikkaa uudessa HS-gallupissa. Puolueen kannatus on nyt 20 prosenttia, jossa on pudotusta heinäkuun lukemaan 0,7 prosenttiyksikköä.

Syksyn kyselyt osoittavat, jäikö perussuomalaisten kannatushuippu keskikesään. Kovin suurta painoarvoa kesän mittauksille ei kannata kuitenkaan antaa, sillä lomakausi on perinteisesti hiljaista aikaa politiikassa. Se näkyy myös kansalaisten kiinnostuksen kohteissa.

Perinteisesti hallituksen ja opposition rintamat hakevat paikkansa alkusyksyllä, kun budjettivääntö pääsee täyteen vauhtiin.

Gallupin kakkossijaa pitää kokoomus 17,4 prosentin kannatuksella. Päähallituspuolue SDP tulee heti perässä 17,2 prosentilla. Kummankin puolueen kannatus nousi 0,7 prosenttiyksikköä, eli saman verran kuin perussuomalaiset tuli alaspäin.

Vihreät on neljäntenä 13,7 prosentilla, laskua 0,3 prosenttiyksikköä.

Keskustan tilanne näyttää edelleen synkältä. Nousua kannatuskuopasta ei ole ainakaan vielä näkyvissä. Puoluetta äänestäisi nyt 12,1 prosenttia, joka on 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin heinäkuussa. Käytännössä luvut ovat pysyneet ennallaan.

Isolle puolueelle ja entiselle päähallituspuolueelle näin matala kannatus on sietämättömän huono.

Perinteisesti keskusta on syttynyt puheenjohtajakilpailuista, mutta nyt siitäkään ei näytä olevan vetoapua. Keskustan puheenjohtajakamppailu on edennyt aivan loppusuoralle, eikä se ole herättänyt edes innokasta keskustelua puolueen sisällä saati muualla.

Kouvolassa valittavalla puheenjohtajalla tulee olemaan kova työ kääntää keskustan kannatus nousuun.