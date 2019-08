Gazan rajalla ammuttiin taas palestiinalainen – Israelin armeijan mukaan mies ampui ensin sotilaita

Israelilaissotilaat ampuivat kuoliaaksi palestiinalaisen Gazan rajalla, kertovat sekä Israelin armeija että palestiinalaisten terveysministeriö. Israelin armeijan mukaan sotilaat ampuivat miehen, joka oli ensin ampunut sotilaita. Palestiinalaisten terveysministeriö vahvisti, että 26-vuotias mies oli surmattu.

Kyseessä on jo kolmas ampumistapaus Gazan rajalla elokuussa. Eilen israelilaissotilaat ampuivat neljä palestiinalaista, joiden kerrottiin olleen raskaasti aseistautuneita. Yhden palestiinalaisista sanottiin ylittäneen rajan ja heittäneen sotilaita käsikranaatilla.

Elokuun alussa Israelin armeija kertoi ampuneensa palestiinalaisen, joka oli ylittänyt rajan ja tulittanut sotilaita kostaakseen veljensä kuoleman. Kolme sotilasta haavoittui tilanteessa.

Gazassa ja sen raja-alueella on kuollut ainakin 302 palestiinalaista Israelin tulitukseen viime vuoden maaliskuun jälkeen. Suurin osa kuolemantapauksista on tapahtunut palestiinalaisten järjestämien mielenosoitusten aikana.

Gazaan liittyvissä väkivaltaisuuksissa on kuollut seitsemän israelilaista.

Kaksi pidätetty epäiltyinä israelilaissotilaan puukotuksesta

Israelin armeija kertoi lauantaina Twitterissä, että se löysi ”terroristiryhmän”, jota epäillään israelilaisen sotilaan puukotuksesta. Armeijan mukaan surmasta epäiltynä pidätettiin kaksi ihmistä.

Israelilaissotilaan ruumis löydettiin viime torstaina läheltä israelilaissiirtokuntaa miehitetyltä Länsirannalta. Sotilasta oli puukotettu useita kertoja.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoi aiemmin, että poliisi etsii vakavan puukotushyökkäyksen tehnyttä ”terroristia”. Palestiinalaishallinto puolestaan vetosi Israeliin, ettei se rankaisisi Länsirannan asukkaita sotilaan puukotuksen jälkeen. Palestiinalaiset turvallisuusviranomaiset kutsuivat tietoja väkivallanteosta pirstaleisiksi.

Palestiinalaisten israelilaisia turvajoukkoja ja siirtokuntien asukkaita vastaan tekemiä iskuja tapahtuu toisinaan Länsirannalla, jonka Israel miehitti vuonna 1967. Iskut ja niitä seuraavat Israelin tekemät ratsiat lisäävät usein jännitteitä alueella.

Israel ja Gazaa hallinnoiva Hamas-järjestö ovat taistelleet toisiaan vastaan kolmessa sodassa vuoden 2008 jälkeen.

https://twitter.com/IDF

STT

Kuvat: