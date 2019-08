Grönlanti kommentoi Trumpin ostohaluja: Olemme avoimia kaupankäynnille, emme myynnille

Grönlannin hallinto on kommentoinut perjantaina julki tulleita presidentti Donald Trumpin haaveita ostaa saari Yhdysvalloille.

Grönlannin hallinto kirjoitti Twitterissä, että se on avoin kaupankäynnille, mutta ei myynnille.

– Grönlannissa on runsaasti arvokkaita resursseja, kuten mineraaleja, puhtainta vettä ja jäätä, kalaa, mereneläviä, uusiutuvaa energiaa ja se on uusi rajaseutu seikkailulle. Olemme avoimia kaupankäynnille, emme myynnille.

Reaktiosta kertoi muun muassa Guardian.

Wall Street Journal uutisoi, että Trump on kiinnostunut ostamaan saaren. Lehden lähteiden mukaan Trump on pitänyt ajatusta esillä useissa keskusteluissa avustajiensa kanssa ja pyytänyt Valkoisen talon asianajajaa tutkimaan asiaa.

Jotkut Trumpin avustajista ovat kannattaneet ajatusta Grönlannin mittavien luonnonvarojen ja geopoliittisesti tärkeän sijainnin takia.

Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, joka on maantieteellisesti Pohjois-Amerikkaa eikä kuulu EU:hun.

https://twitter.com/GreenlandMFA/status/1162330521155887105

https://www.theguardian.com/world/2019/aug/16/greenland-not-for-sale-trump-interest-in-purchasing

https://www.wsj.com/articles/trump-eyes-a-new-real-estate-purchase-greenland-11565904223

STT

Kuvat: