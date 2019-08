Hakkuri piiskaa palloa korkealta ja kovaa, mutta ei järkeä vailla – Piia Korhosella on iso vastuu naisten EM-joukkueen pisteiden teosta

Lentopallon hakkuriin liitetään usein laatusana kovakätinen. Voimalla vastustajan kenttään pamahtavat iskulyönnit ovat lajin näyttävimpiä suorituksia, ja niille katsojat hurraavat innoissaan.

– Hakkurin roolissa on apua siitä, mitä korkeammalle hyppää ja mitä kovempaa lyö, kuvaa Piia Korhonen, naisten EM-joukkueen ainoa hakkuri.

Korhosen käsi kurkottaa iskulyöntiponnistuksessa 3,15 metrin tuntumaan. Kun verkon korkeus on naisten peleissä 224 senttiä, pallo lähtee Korhosen kädestä tuntuvasti verkon yläpuolelta.

187-senttisen Korhosen ulottuvuus on hyvä, mutta korkealle kurottavat häntä vastaan ponnistavat torjujatkin. Silmät kiinni ja sinnepäin -taktiikka ei hyökkäyksessä toimi.

– Pitää olla aivojakin, mihin lyö ja miten sijoittaa pallot, Korhonen sanoo.

Hyökkääjällä on minimaalinen aika päättää, mitä hän kussakin hyökkäystilanteessa tekee. Jokainen tilanne on erilainen.

– Ennen lyöntiä pitää nähdä, kuinka monet kädet siellä on edessä. Lyökö ohi viistosta, lyökö (torjunnan) yläkäsiin vai peippaako? Korhonen kuvaa vaihtoehtoja.

Virheet nollataan nopeasti

Korhonen oli Suomen paras pistenainen Turkissa pelattavan EM-alkulohkon avauspelissä, ja samaan rooliin hän on valmis kisaviikon edetessä Ankarassa.

– Minun ykköstehtäväni on tehdä pisteet. Hyökkäämisen lisäksi rooliin kuuluvat torjunta, puolustus ja aloitussyöttö. Aloitusten vastaanotosta minut on vapautettu, Korhonen luonnehtii.

– Henkisesti pitää olla valmis siihen, että minulla on iso vastuu pallojen päättämisestä.

Virheetön ottelu on hakkurille melkoinen tilastoharvinaisuus, töitä on niin paljon.

– Joskus tekee väärän valinnan, mutta täytyy toivoa, että tekee niitä vääriä valintoja mahdollisimman vähän. Virheistä ei saa masentua, vaan ajatukset pitää nollata heti, Korhonen kertaa.

Hakkuri on aina valmis hyökkäämään, on hänen pelipaikkansa lentopallon kiertojärjestyksessä etu- tai takakentällä.

– Jos tulee täydellinen aloituksen vastaanotto, passi menee yleensä keskipelaajalle. Minun pitää olla valmis kaikkeen muuhun, Korhonen sanoo.

Saksasta etua maajoukkuepeleihin

Korhonen, 22, on nuoresta iästään huolimatta kokenut pelaaja. Hän muutti lentopallon perässä 17-vuotiaana Eurasta Hämeenlinnaan, siirtyi parikymppisenä ulkomaille ja aloittaa syksyllä kolmannen ammattilaiskautensa Saksan Dresdenissä.

– Ulkomailla pelaamisesta on ollut hyötyä maajoukkueessa. Saksan liigassa pelataan nopeampaa peliä kuin Suomessa, joten pelisilmä ja pelin luku ovat kehittyneet, Korhonen arvioi.

EM-kisoissa hän luottaa joukkueen kanssa hetkessä elämiseen.

– Meidän juttu on aina ollut se, että pelataan pallo kerrallaan, Korhonen sanoo.

STT

Kuvat: