Hallitus kaavailee leikkauksia kotitalousvähennykseen – suurin vaikutus rakennus- ja remontointialoilla

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus kaavailee tuntuvia leikkauksia kotitalousvähennykseen.

Kotitalousvähennys on verovähennys, jota voi saada kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetyistä kotitaloustöistä. Niihin kuuluvat esimerkiksi remontointi-, siivous- ja lastenhoitotyöt. Vuonna 2017 kotitalousvähennystä käytettiin selvästi eniten remonttipalveluihin, sillä niiden osuus vähennykseen oikeuttavista töistä oli yli 85 prosenttia.

Perniöläinen rakennuspalveluyrittäjä Matti Oksanen uskoo, että kotitalousvähennyksen leikkurit vaikuttavat negatiivisesti niin alan yrittäjiin kuin kuluttajiinkin.

– Monille yksityishenkilöille kotitalousvähennys on remontoimisen ehto. Mikäli kotitalousvähennystä leikataan, töiden määrä tulee varmasti vähenemään. Eniten se vaikuttaa pieniin yhden tai kahden henkilön firmoihin, jotka tekevät töitä yksityisille tahoille.

Kaksi vuotta sitten Juha Sipilän (kesk.) hallitus korotti kotitalousvähennystä nostamalla sekä työn osuudesta että palkasta tehtävää vähennystä viidellä prosentilla. Uudistusten myötä palkoista voi vähentää 20 prosenttia ja arvolisäverollisen työn osuudesta 50 prosenttia.

Nykyisen hallituksen kaavailuissa on leikata palkkavähennys takaisin 15 prosentiin ja työkorvaukset 40 prosentiin.

– Kotitalousvähennyksen määrä on suoraan verrannollinen alamme keikkamäärään. Kun kotitalousvähennystä on korotettu, remonttialan työllisyyskin on parantunut, Oksanen pohtii.

Nykymuotoinen kotitalousvähennys on ollut voimassa vuodesta 2001 lähtien. Ennen vuoden 2012 leikkauksia työkorvauksia oli mahdollista vähentää jopa 60 prosenttia.

Vähennyksen vuosittainen enimmäismäärä on ollut vuodesta 2014 lähtien 2 400 euroa henkilöä kohden. Esimerkiksi pariskunnan on siis mahdollista vähentää 4 800 euroa, mikäli verot antavat myöden. Rinteen hallitus kaavailee vuosittaisen enimmäisvähennyksen alentamista 2 250 euroon per henkilö.

– Ne firmat, jotka tekevät töitä kunnille ja yrityksille, pysyvät kyllä leivässä kiinni, Oksanen uskoo.

– Mikäli leikkaukset toteutuvat, luulen että ikkuna- ja oviasennukset sekä pienet kylpyhuoneremontit tulevat vähenemään. Ostopäätökset siirtyvät, ja voi olla että kaikki paitsi akuutit remontit jätetään tekemättä.

Kotitalousvähennyksen omavastuuosuus on 100 euroa vuodessa, eikä siihen ole näillä näkymin suunnitteilla muutoksia.

Kotitalousvähennyksen keskeisinä tavoitteina on kasvattaa kotitalouspalveluiden kysyntää ja työllisyyttä sekä karsia palveluiden tuottamisessa esiintyvää harmaata taloutta.

Tilastot kuitenkin kertovat, että kotitalousvähennys ei ole kaikkien huvi. Siitä hyötyvät eniten keski- ja hyvätuloiset.

Verohallinnon tilastoista ilmenee, että eniten kotitalousvähennystä käyttävät 35 000–55 000 euroa vuodessa tienaavat suomalaiset. Miltei 60 prosenttia kotitalousvähennyksen käyttäjistä tienaa vuodessa nimittäin yli 35 000 euroa.

Rinteen hallitus on luvannut selvittää edellytyksiä tukijärjestelmälle, joka toimisi kotitalousvähennyksen tavoin ja olisi myös pienituloisimpien saatavilla.

– Kotitalousvähennyksen leikkaukset tulevat vaikuttamaan asiakkaisiin. Teetettävää työtä harkitaan enemmän ja pidempään, salolaisen kiinteistönhuolto- ja maarakennusfirma Kailepin palvelupäällikkö Mika Linsén toteaa.

– Asiakkailla on tapana kysyä ensimmäiseksi, että onhan työ kotitalousvähennyskelpoista, hän lisää.

Linsén uskoo, että mikäli leikkauksia tapahtuu, remontteja ja korjaustöitä siirretään eteenpäin.

– Sehän ei ole hyvä asia, sillä kiinteistöt vanhenevat ja korjausvelkaa kertyy. Ihmisistä tulee varmasti harkitsevampia, ja tarjouksia pyydetään sekä kilpailutetaan.

Linsén arvelee, että piharakentamiseen liittyvät työt vähentyvät leikkausten takia.

– Asiakkaat saattavat pohtia esimerkiksi laatoitustöiden tarpeellisuutta. Uuden rakentaminen ylipäätään todennäköisesti vähenee.

Kotitalousvähennyksen käyttöasteessa on suuria paikkakunnallisia eroja.

Eniten kotitalousvähennyksiä tehtiin vuonna 2017 Kauniaisissa, jossa niistä ilmoitti peräti 19,8 prosenttia asukkaista. Keskimäärin kauniaislaisten kotitalousvähennys oli liki 1 200 euroa vuodessa.

Salossa kotitalousvähennyksiä käytti kaksi vuotta sitten 8,5 prosenttia kaupungin asukkaista. Keskimääräinen vähennys asukasta kohden oli vajaat 640 euroa.

Salon seudulla kotitalousvähennyksien kärkinimenä loisti Sauvo, jossa niitä kirjautti miltei kymmenesosa asukkaista keskimääräisen vähennyksen ollessa reilut 900 euroa. Somerolla kotitalousvähennyksiä käytti vain 7 prosenttia asukkaista.

Salolainen siivouspalveluyrittäjä Heli Reiman muistelee, että vuosikymmenen alun kotitalousvähennyksen leikkaukset eivät vaikuttaneet hänen yritystoimintaansa juuri mitenkään.

– Asiakkaat eivät kaikonneet, ja työtä riitti samassa määrin.

Reiman uumoilee, että kiireisen arjen keskellä ulkopuolinen siivousapu on suuri helpotus.

– Ihmiset ovat valmiita maksamaan siivousavusta. Meillä on kaikenlaisia asiakkaita aina suurperheistä yksinasujiin ja vanhuksiin.

Tulevien leikkausten vaikutuksia hän ei lähde arvelemaan.

– En tiedä, miten tällä kertaa käy, mutta asiakasmäärät ovat nyt tasaisen selvässä kasvussa.