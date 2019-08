Hallitus vahvisti ottavansa vastaan enintään viisi turvapaikanhakijaa Maltalta

Suomi ottaa vastaan enintään viisi Maltalla olevaa, Välimereltä pelastettua turvapaikanhakijaa. Asiasta päätti EU-ministerivaliokunta vajaa kuukausi sitten, ja valtioneuvosto vahvisti päätöksen tänään. Enintään viisi turvapaikanhakijaa siirretään Suomeen vuoden loppuun mennessä.

Alan Kurdi -alukselle sekä Maltan asevoimien alukselle pelastettujen turvapaikanhakijoiden hakemukset käsitellään Suomessa normaalissa turvapaikkamenettelyssä, sisäministeriö kertoo. Kansainvälisen suojelun tarve arvioidaan jokaisen hakijan kohdalla yksilöllisesti. Suurin osa pelastetuista turvapaikanhakijoista on lähtöisin Sudanista, Somaliasta ja Etelä-Sudanista.

Suomi ottaa myös vastaan enintään kahdeksan turvapaikanhakijaa, jotka ovat saapuneet avustuslaivalla Italiaan. Valtioneuvosto vahvisti asian heinäkuussa. Myös Italiassa olevat turvapaikanhakijat on määrä ottaa vastaan vuoden loppuun mennessä.

Pyynnöt turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta teki Euroopan komissio.

EU-maat vastaanottaneet noin 800 mereltä pelastettua vuoden aikana

Suomen EU-puheenjohtajakauden yhtenä tavoitteena on pyrkiä pois alus kerrallaan etsittävistä ratkaisuista kohti nykyistä ennakoitavampia toimia.

– Tavoitteiden edistämistä tukee osaltaan puheenjohtajavaltion käytännössä osoittama solidaarisuus, sisäministeriö sanoo.

Jatkossa Suomi pidättäytyy sisäisistä siirroista, kunnes väliaikaisesta järjestelystä on sovittu.

Kesäkuusta 2018 alkaen mereltä pelastettuja ihmisiä on siirretty EU:n sisäisesti hieman yli 10 valtioon, sisäministeriö kertoo. Yhteensä EU-jäsenmaat ovat ottaneet vastaan reilun vuoden aikana noin 800 mereltä pelastettua ihmistä.

STT

Kuvat: