Hallitusneuvotteluiden koulutusryhmässä luultiin korkeakoulujen saavan heti 60 miljoonaa – valtiovarainministeriön leikkuri haastetaan

Hallitusneuvotteluissa korkeakoulujen rahoitusta pohtineen ryhmän jäsenet ovat laajasti sitä mieltä, että neuvotteluissa sovittiin 60 miljoonan lisäyksestä korkeakoulurahoitukseen ensi vuoden alusta lähtien. Valtiovarainministeriön perjantaina julkaistussa budjettiehdotuksessa yliopistoille olisi luvassa vain 10 miljoonaa euroa ja ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa uutta rahaa.

– Hallitusohjelmasta ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä, mutta nyt olemme saaneet vasta valtiovarainministeriön esityksen keskusteltavaksi. Mitään lopullista ei ole vielä tehty, ryhmässä istunut kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) sanoo STT:lle.

Myös ryhmässä istunut vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö sanoo, että hallitusneuvotteluiden kuluessa oli ajatuksena, että koulutuspanostukset ovat kiireellisimpiä.

– Erityisesti meidän (vihreiden) tavoitteena on budjettia koskevissa neuvotteluissa se, että korkeakoulupanostukset saadaan toteutumaan tällä tavalla kuin on siellä hallitusneuvotteluissa ajateltu, Hyrkkö sanoo.

Hallitusohjelmassa on kirjattuna vain vuoden 2023 taso, jolloin yliopistojen perusrahoitus on 40 miljoonaa ja ammattikorkeakoulujen 20 miljoonaa euroa lähtötasoa korkeampi.

Rinne ja tiedeministeri eri linjoilla

Hallitusneuvotteluiden koulutustyöryhmää johtanut ja tiede- ja kulttuuriministerinä juuri aloittanut Hanna Kosonen (kesk.) sanoi lauantaina Helsingin Sanomille, että hän vaatii 60 miljoonan lisäystä korkeakouluille alkuperäisessä aikataulussa. Opetusministeriö esitti kyseistä summaa ensi vuodelle, mutta valtiovarainministeriö leikkasi suurimman osan summasta.

SDP:n edustajana hallitusneuvotteluiden ryhmässä istunut nykyinen valtiosihteeri Pilvi Torsti sanoo STT:lle, että hän mukailee Kososen näkemystä.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi lauantaina puoluelehti Demokraatissa, että missään ei ole sanottu, että rahat tulisivat käyttöön vuoden 2020 alusta. Samalla hän korosti, että kyse on vasta valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) esityksestä ensi vuodelle.

Koulutusta ja tutkimusta edistävät järjestöt pettyivät valtiovarainministeriön ehdotukseen. Muun muassa OAJ:n, Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton allekirjoittamassa perjantain tiedotteessa sanottiin, että Lintilän ehdotuksessa korotukset vuodelle 2020 ovat vain neljäsosa hallitusohjelmassa luvatusta.

Suomen edellinen hallitus sai runsaasti lokaa niskaansa koulutussäästöjen takia. Nykyinen hallitus Rinteen johdolla on puhunut koulutuksen kunnianpalautuksesta. Hallitus päättää korkeakoulujen rahoista ensi vuodelle budjettiriihessä syyskuussa.

