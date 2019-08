Hapanjuurileipä valloittaa, harrastajaleipurien määrä kasvaa vauhdilla

Kiinnostunut! Innostunut! Hurahtanut!

Somerolainen Tiina Jankama kuuluu kasvavaan harrastajaleipurien joukkoon, jota yhdistää himo hapanjuurileipään. Rapeakuorinen ja pehmeäsydäminen leipä on noussut suosikiksi, sillä se maistuu mukavasti happamalle ja sopii useimpien vatsalle leivontahiivalla kohotettua leipää paremmin.

Jankama sai herätyksen maaliskuussa.

– Katsoin aamuteeveetä, jossa Eliisa oli esittelemässä taikina mukanaan. Ahaa, tämä on hapanjuurileipää. Vielä samana päivänä tein juuren.

Hapanjuurileipä kiinnosti leivän ystävää, joka sai hiivaleivästä toistuvasti täysinäisen olon.

Vedestä ja vehnäjauhoista sekoitettu juuri onnistui ensiyrittämällä. Hiivan sijasta käymisprosessin aiheuttavat huoneilman mikrobit.

– Odotin kädet ristissä, että juuri rupeasi kypsymään. Tekeminen oli ikään kuin helppoa, mutta oli talvi, eikä juuri halunnut lähteä käymään. Raahasin sen saunaankin, mutta lopulta uuni, jossa oli pelkkä valo, herätti juuren. Lämpötila uunissa oli noin 27 astetta.

Ikään kuin helppoa. Jankaman sanat myötäilevät omia ennakkoluuloja. Hapanjuurileipominen on työlästä ja vaikeaa, eikö vain?

– Ajatus on este. Täytyy vaan ruveta tekemään, vaikka prosessi on pitkä, hän kannustaa.

Somero-opiston asiakaspalvelusihteerinä työskentelevä Jankama pitää leipomista rauhoittavana.

– Olen iankaiken hätäinen ihminen, kaikki pitäisi olla eilen tehty. Leipomisessa ei parane hätäillä. Siinä menee 2–3 päivää.

Leipominen alkaa jääkaapissa säilytettävän juuren herättämisellä. Yhteen leipään tarvitaan 10 grammaa juurta. Se sekoitetaan 25 grammaan vettä ja 25 grammaan jauhoja ja annetaan kypsyä huoneenlämmössä 12 tuntia.

Tämän jälkeen juurta on 60 grammaa, johon lisätään sata grammaa jauhoja ja sata grammaa vettä. Syntyy 260 grammaa juurta, jota kypsytetään 12 tuntia. Leivontaan käytetään 200 grammaa juurta ja jääkaappiin laitetaan 60 grammaa talteen.

Myös leipomisessa on niksinsä. Taikinaa taitellaan puolen tunnin välein neljän tunnin ajan.

– Taiteltu taikina muotoillaan pöydällä leiväksi. Sitten se huilii, muotoillaan uudelleen, venytellään ja laitetaan kohotuskoriin tai vuokaan. Taikinaa kohotetaan huoneenlämmössä muutama tunti tai yön yli jääkaapissa, Jankama selvittää.

Aamukymmeneltä keittiön pöydällä on neljää sorttia leipää ja pikkupullia. Osa vielä haaleita, osa illalla paistettuja.

Aamuihminen on noussut viideltä, sillä Jankamasta on ihanaa paistaa leipää varhain.

Hän on tehnyt valurautapannussa kauraleipää ja valurautapadassa patalaiskan leipää. Pitkänomaisissa vuoissa ovat kypsyneet muhkea paahtoleipä ja kreikkalainen maalaisleipä, jonka ryydittäjiä ovat hunaja ja oliiviöljy.

Reseptit ovat Eliisa Kuuselan kirjasta Leipävallankumous, joka on ahkerassa käytössä. Kirjan runsasta reseptivalikoimaa on helppo muunnella omilla maustemieltymyksillä. Tällä kertaa patalaiskan leivässä on oman maun mukaan lupiinijauhoa ja kuivattua nokkosta.

– Leipiä on kiva tehdä ja ne ovat hauskan näköisiä. Yritän kuitenkin hillitä leipomista, kun ei ole syöjiä, hän naurahtaa.

Muhkeista leivistä riittää syötävää. Yksin asuva Jankama lahjoittaa leipää äidilleen ja siskoilleen ja naapurit rivitalossa ovat saaneet maistiaisia useita kertoja.

– En ole ostanut pehmeää leipää kaupasta maaliskuun jälkeen. Juurileipä sopii minulle, ähkyä ei tule.

Hapanjuurileipä on säilyvää. Froteepyyhkeeseen kiedottu leipä säilyy huoneenlämmössä hyvinkin viikon.

– Parhaimmillaan leikattavaksi leipä on kolmantena päivänä. Paahtimessa maku vain paranee. Pakastan leipää siivuina, sulatan ja paahdan.

Hapanjuurileipominen on synnyttänyt nettiin keskusteluryhmiä ja blogeja. Tiina Jankama seuraa säännöllisesti Facebookin Hapanjuurileipurit-ryhmää.

– Ryhmä on hyvä. Sieltä saa neuvoja ja on kiva katsoa, mitä ihmiset saavat aikaan. Leivät ovat niin nättejä.

Eliisa Kuusela: Leipä synnyttää todellisia kohtaamisia

Hapanjuurileipominen leviää suomalaisten keskuudessa kulovalkean tavoin.

Itseoppinut harrastajaleipuri Eliisa Kuusela kirjoitti viime vuonna ensimmäinen suomalaisen kirjan vehnäpohjaisesta hapanjuurileivonnasta. Nyt Leipävallankumous -kirjasta on otettu jo kolmas painos. Facebookin Hapanjuurileipurit-ryhmässä on 10 000 jäsentä ja Kuuselan omat Leipäpaja-nettisivut ovat suositut. Hyvän leivän sanansaattajaksi itsensä mieltävä Kuusela on opettanut suomalaisia ja nyt häntä on lähdössä opettamaan Lontooseen, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

– Vahvuuteni on, että en ole ammattileipuri. Harrastajan kokemuksella olen oppinut opettamaan, kun minulta on kysytty.

Tavoite on, että ihmiset oppivat kunnolla prosessin ja yhden kunnon reseptin. Sen jälkeen voi varioida mielensä mukaan.

– Sydäntäni lähellä ei ole fyysinen leipä tai leipominen, vaan se, mitä leivän jakaminen tekee ihmisille. Se on herättänyt ilon aallon ja todellisia kohtaamisia. Leivän kanssa on helppo lähestyä ja se on arvostettu lahja.

Kuuselan ensikosketus hapanjuurileipään tapahtui Oslossa.

– Maistoin sattumalta leipää, joka oli tolkuttoman hyvää. Olin leiponut 30 vuotta enkä ollut tottunut parempaan kuin oma leipäni oli. Tämä meni kirkkaasti ohi, eikä sen syömisestä tullut väsymystä.

– Hapanjuurileipominen on tapa, jolla olemme leiponeet vuosituhansia. Leipää on siedetty, mutta yhtäkkiä on tultu tilanteeseen, että leipää ei siedetä. Se on kummallista, hän pohtii.

Hän sai matkamuistoksi juuren ja alkoi leipoa. Tarina jatkuu ja syksyllä ilmestyy uusi kirja, jonka Kuusela toimittaa Hapanjuurileipurit-ryhmän resepteistä ja oivalluksista.