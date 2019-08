Helsingin päärautatieaseman asemahallissa tulipalo, halli on evakuoitu

Helsingin päärautatieaseman asemahallissa on tulipalo, tviittaa Helsingin pelastuslaitos.

Päärautatieasema on STT:n kuvaajan mukaan evakuoitu ja asemahallissa on savua. Elielinaukion puolella on ainakin viisi pelastuslaitoksen yksikköä, yksi ambulanssi ja pari poliisiautoa, STT:n kuvaaja kertoo.

Pelastuslaitoksen mukaan paikalla on yhdeksän yksikköä.

VR:n mukaan tulipalolla ei ole tällä hetkellä vaikutusta junaliikenteeseen.

https://twitter.com/brankkarit/status/1159024828155867136

STT

Kuvat: