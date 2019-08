Hongan puolesta, ei Honkaa vastaan – Elmo Heinonen siirtyy SalPasta Veikkausliigaan pitkällä sopimuksella

Elmo Heinonen luuli vielä tiistaina pelaavansa perjantaina Salon Palloilijoissa. SalPa kohtaa jalkapallon miesten Kakkosen B-lohkossa FC Honka/Akatemian.

Asiat eivät kuitenkaan menneet ihan niin. Heinonen onkin veikkausliigajoukkue FC Hongan kokoonpanossa, kun Tapiolan urheilupuistoon saapuu lauantaina vieraaksi SJK.

Eikä 22-vuotiaan kärkipelaajan kohdalla ole kyse yhdestä ottelusta tai yhdestä loppukaudesta. Osapuolet solmivat tämän kauden lisäksi sopimuksen vuosista 2020 ja 2021.

Heinonen oli maanantaista keskiviikkoon Hongan harjoituksissa.

– Olen todella innoissani. Tämä tuli kyllä yllätyksenä: olin alun perin antamassa näyttöjä ensi kautta varten, mutta he halusivatkin minut heti. Tällaista sopimusta varten on tehty hommia, ja nyt pääsen näyttämään taitojani, Heinonen iloitsi.

– Treeneissä oli mukana myös muutamia Akatemian pelaajia, jotka tiedustelivat, että pelaanko perjantaina heitä vastaan. Jouduin lopulta vastaamaan kieltävästi, hän hymähti.

Asiat etenivät vauhdilla. Tiistaina Honka ilmaisi kiinnostuksensa välittömään sopimukseen, ja allekirjoitus tehtiin keskiviikkona. Muutto Espooseen – Tapiolan urheilupuiston läheisyyteen – tapahtui jo torstaina.

Loistava alkukausi palkitaan siten liigasopimuksella. Heinonen teki SalPassa 13 ottelussa 11 maalia, mikä oikeuttaa B-lohkon maalintekijätilaston ykkössijalle selkeähköllä erolla seuraaviin.

Kaiken takana on välttyminen loukkaantumisilta. Heinonen on pelannut yhtä vaille kaikki kauden ottelut ja valtaosassa niistä täydet minuutit. Peliaikaa on tullut jo tässä vaiheessa lähes nelinkertaisesti enemmän kuin koko viime kaudella yhteensä.

– Olen panostanut omaan lihaskuntooni paljon. Se asia on Hongassa todella hyvällä tolalla: valmennustiimi pitää pelaajien lihakset kunnossa, Heinonen huomauttaa.

SalPa saa asiaankuuluvasti pelaajasta siirtokorvauksen. Jos ja kun Heinonen liigakentille astuu, on hän seuraava pääsarjapelaaja SalPa-kasvattien ketjussa, jonka viimeisimmät lenkit ovat Oskari Jakonen ja Niklas Friberg.

Heinosen oli tarkoitus jatkaa 1. syyskuuta työskentelyään Salossa Uskelan koulun Anjalankadun yksikössä. Suunnitelmat muuttuivat, kun hänestä tulee kokopäiväinen jalkapalloilija.

Hongan ykköskärjeksi hankittiin ennen kauden alkua Pohjois-Amerikan MLS-liigaa pelannut yhdysvaltalainen Luis Silva. Hänellä ei kuitenkaan natsannut Espoossa: saldo on kolme tehtyä maalia ja yksi maalisyöttö. Osumista kaksi tuli rangaistuspilkulta.

Edellisen kappaleen verbit ovat tarkoituksella menneessä muodossa. Silvan sopimus purettiin, ja Honka julkisti perjantaina tutun paluumuuttajan. Veikkausliigassa useampana kautena nähty hyökkääjä Macoumba Kandji tulee takaisin viime kauden seuraansa. Alaraajavammaa poteva Kandji ei kuitenkaan ole heti pelikunnossa, ja hänen sopimuksensa kattaa myös ensi kauden.

Honka on pelannut säännöllisesti 4–4–2-muodostelmalla. Toinen aloittavista kärkipelaajista on ollut toistuvasti Borjas Martin: yli kolmasosan joukkueensa maaleista viimeistellyt espanjalainen on liigan maalitilastossa jaetulla toisella sijalla.

FC Hongan päävalmentaja Vesa Vasara vahvisti Salon Seudun Sanomille, että Heinonen on lauantain SJK-ottelussa Hongan kokoonpanossa.

– Elmo on hyväpäinen pelaaja – selkeästi urheilija, joka pystyy huolehtimaan itsestään. Tässä vaiheessa on hyvä mahdollisuus tehdä testijakso, ja kaikki merkit viittaavat siihen, että hän pystyy pelaamaan meidän kanssamme heti, Vasara luonnehti.

Hyppäys Kakkosesta Veikkausliigaan on luonnollisesti todella suuri. Heinosella on edessään ensimmäiset peliminuutit Kakkosta korkeammalla sarjatasolla.

– Isoin juttu näin kesken kauden on tietysti se, miten hän pystyy sopeutumaan taktisiin juttuihin. Niissä mennään kuitenkin liigassa paljon syvemmälle kuin SalPassa ja Kakkosessa ylipäätään, Vasara sanoo.

Heinonen on 190 senttimetriä pitkä.

– Vaarallisuus rangaistusalueella yhdistyy juoksuvoimaisuuteen, ja tekniikka on riittävällä tasolla. Suoritusvarmuus on tietysti tässä vaiheessa kysymysmerkki, samoin kuin sopeutuminen koko joukkueen puolustuspelaamiseen, Vasara luonnehtii.