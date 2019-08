Hongkong lentokenttä on avattu protestien aiheuttaman jumin jälkeen

Hongkongin kansainvälisen lentokentän liikenne on jälleen alkanut toimia. Eilen satoja lentoja jouduttiin perumaan, kun tuhannet mielenosoittajat tukkivat vilkkaan lentokentän. Useat lennot myös viivästyivät pahoin.

Vuorokauden vaihtuessa keskiviikoksi suurin osa mielenosoittajista oli kuitenkin poistunut lentokentältä ja liikenne pääsi jatkumaan. Paikalla olevan uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan lähtöselvitystiskit toimivat normaalisti.

Useat lennot ovat silti edelleen myöhässä.

Protestoijat muun muassa estivät matkustajien kulkua istumamielenosoituksilla ja tukkivat bussiterminaalin. Kulkureittejä tukittiin myös matkatavarakärryillä ja ihmisketjuja muodostamalla.

Illalla lentokentälle saapui myös mellakkapoliiseja. Paikalla ollut AFP:n toimittaja kertoi, että mellakkapoliisit käyttivät paprikasumutetta mielenosoittajia vastaan. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan mielenosoittajat piirittivät ainakin kolme miestä. BBC:n tietojen mukaan piiritetyillä olisi ollut Manner-Kiinan poliisin henkilökortit. Hongkongin poliisi on myöntänyt, että se on soluttanut valeasuisia virkamiehiä mielenosoitusten keskelle.

Tuhannet mielenosoittajat tukkivat Hongkongin lentokentän myös toissapäivänä. Vielä ei tiedetä, ovatko mielenosoittajat aikeissa palata lentokentälle myöhemmin keskiviikkona.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet Hongkongissa jo yli kaksi kuukautta. Mustiin pukeutuneet protestoijat vastustavat viikonlopun mielenosoitusten poliisiväkivaltaa, jonka seurauksena kymmeniä ihmisiä loukkaantui.

Alun perin mielenosoitukset alkoivat kiistellystä luovutuslaista, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Painostuksen myötä lakiehdotus hyllytettiin. Sittemmin mielenosoitukset ovat laajentuneet vaatimaan hallintojohtaja Carrie Lamin eroa ja Hongkongin itsemääräämisoikeuden laajentamista.

STT

