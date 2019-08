Hongkongin kriisi syvenee

Kaksi kuukautta jatkuneet mielenosoitukset Hongkongissa ovat kiihtyneet entistä voimakkaammiksi, vaikka kiistelty lakimuutos on haudattu. Kansalaiset nousivat vastustamaan lakiesitystä, jonka mukaan rikoksesta epäilty olisi voitu luovuttaa Manner-Kiinaan oikeudenkäyntiä varten.

Luovutuslaki kaatui, mutta protestit kiihtyivät. Maanantain yleislakko ajoi Hongkongin kaaokseen, muun muassa yli 200 lentoa jouduttiin perumaan.

Hongkong siirtyi vuonna 1997 Britannian hallinnasta Kiinalle. Samalla sovittiin laajasta itsemääräämisoikeudesta 50 vuoden siirtymäajaksi. Hongkongilla on muun muassa oma lainsäädäntö, valuutta ja oikeuslaitos.

Kiinan ote erityishallintoalueesta on jatkuvasti kiristynyt. Lopulta esitys luovutuslaista ajoi kansalaiset kaduille. Mielenosoitusten viesti kuultiin, ja kiistelty lakiesitys on aluehallinnon mukaan nyt haudattu.

Se ei kuitenkaan lopettanut mielenosoituksia. Niissä vaaditaan muun muassa kiinalaismyönteisen hallintojohtaja Carrie Lamin eroa.

Mieltään osoittavat erityisesti Hongkongin nuoret, jotka vastustavat Kiinan voimistuvaa otetta. Kaikki asukkaat eivät kaduille lähde, mutta protesteilla on kansalaisten voimakas tuki. Mielenosoittajille muun muassa annetaan ruokaa.

Kiinaa vastaan taistelu voi tuntua turhalta, mutta hongkongilaiset haluavat tehdä kaikkensa säilyttääkseen itsehallinnon ja vapauden niin pitkään kuin se on mahdollista.

Toistaiseksi Kiina on tyytynyt lähinnä seuraamaan mielenosoituksia. Kiinan armeijan Hongkongin sotilastukikohdan komentaja tuomitsi mielenosoitukset ja varoitti, että väkivaltaisten mellakoiden jatkumista ei voi sallia.

Voimankäytöllä uhkailu ei ole hillinnyt mielenosoittajia. Maanantain yleislakko osoitti, miten kansanliike voi halutessaan lähes lamauttaa tämän Aasian talouselämän tärkeän keskuksen.

Tankit vyöryvät Hongkongin kaduille nopeasti, jos tilanne kärjistyy. Kiina jaksaa odottaa, mutta mihin tahansa myönnytyksiin suurvalta ei taivu.