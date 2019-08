Hongkongin lentokenttä saatiin auki mielenosoittajien rynnistyksen jälkeen

Hongkongin kansainvälinen lentokenttä on saatu avattua mielenosoitusten jäljiltä, viranomaiset kertovat. Lentokentän henkilökunnan mukaan sekä saapuva että lähtevä lentoliikenne käynnistyy tunnin sisällä ja lähtöselvitys on avattu.

Hongkongin lentokenttä jouduttiin sulkemaan, kun tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat kentälle vastustamaan väkivaltaa, jota poliisit ovat käyttäneet mielenosoitusten hajottamisessa.

Myös Finnairin maanantai-iltapäivän lento Helsinki-Vantaalta Hongkongiin peruttiin. Sen sijaan maanantain yölennon on määrä lähteä tiistaiaamuna.

STT

