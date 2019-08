Hongkongin sekasorto jatkuu, elleivät osapuolet pääse keskusteluyhteyteen – ratkaisun avaimet ovat hallinnon käsissä, uskoo Suomen Hongkongin-pääkonsuli

Pitkään jatkuneiden mielenosoitusten tahti on kiihtynyt Hongkongissa entisestään, eikä loppua näy, elleivät osapuolet pääse keskusteluyhteyteen keskenään. Näin arvioi Suomen Hongkongin-pääkonsulaatin pääkonsuli Johanna Karanko STT:lle.

– Näen, että ainoa tapa ratkaista tilanne olisi järjestää keskustelutilaisuus. Mielenosoittajat ovat vaatineet itsenäisen tutkintakomission perustamista, mikä tuottaisi kattavan selvityksen viime kuukausien tapahtumista. Se voisi olla ratkaisu päästä eteenpäin nykyisestä tilanteesta, Karanko sanoo.

– Mutta kyllä täällä odotetaan, että jonkinlainen läpimurto tapahtuisi. Hallinnolla on tietysti avaimet käsissään, hän jatkaa.

Vielä aamulla Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam ei osoittanut merkkejä myönnytyksistä. Tiukkana esiintynyt Lam varoitti lehdistötilaisuudessa, että Hongkong on tuhon tiellä mielenosoittajien takia.

Mielenosoitukset alkoivat muutama kuukausi sitten kiistellyn luovutuslain takia. Sittemmin hallintojohtaja Lam on julistanut kiistellyn lain kuolleeksi. Mielenosoitukset kuitenkin laajenivat vaatimaan Manner-Kiinaan kallellaan olevan hallintojohtaja Lamin eroaja laajempaa itsemääräämisoikeutta.

Karangon mukaan mielenosoitukset ovat olleet pääosin rauhallisia, mutta niihin on myös liittynyt ”radikaaleja elementtejä”.

– Arvioin, että yhteenotot poliisin kanssa kiihtyvät iltaa kohti, pääkonsuli sanoo.

Lehtitietojen mukaan mielenosoittajat olisivat tänään hyökänneet poliisia kohti puukoin. Toisaalla Hongkongissa mielenosoittajat ovat sytyttäneet tulipaloja poliisien asuinrakennusten edustalla.

Kiinan videot tuskin muuta kuin pelottelua

Kiina julkaisi vajaa viikko sitten videon, jossa sen sotavoimat vyöryvät Hongkongin kaduille. Videolla nähty dramaattinen uhittelu on armeijan tähän mennessä voimakkain puuttuminen itsehallintoalueen kriisiin.

Hongkongin pääkonsuli uskoo, että videot ovat lähinnä voimakeino, jolla istuttaa pelon siemen mielenosoittajien mieliin.

– Viikko sitten, kun Kiinan Hongkongin ja Macaon toimiston johtaja tuli ensi kertaa julkisuuteen, hän antoi tukensa Hongkongin hallinnolle. Ehkä tarkoitus on ainoastaan pelotella, Karanko arvioi.

Samanlaisia ääniä kuului myös Hongkongin poliisivoimista. Tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa esiintynyt poliisin tiedottaja arvioi, että Kansan vapautusarmeija ei voi tulla Hongkongin kaduille pitämään järjestystä.

Mielenosoituksia syytä välttää

Poliisi on käyttänyt tänäänkin kyynelkaasua ainakin muutamilla alueilla, joissa mielenosoituksia on järjestetty. Karangon mukaan Hongkong on kuitenkin muutakin kuin kyynelkaasun täyttämiä katuja ja mellakkapoliisien ja mielenosoittajien joukkoja.

– Tänne voi tulla hyvillä mielin. Väkijoukkoja ja mielenosoituksia kun välttelee, niin kyllä täällä ihan turvallista on, Karanko kertoo.

– Esimerkkinä voin sanoa, että lähetin lapseni lakosta huolimatta julkisella liikenteellä kouluun toiselle puolelle kaupunkia. Hän pääsi kouluun mutkien kautta ja tuli sieltä myös takaisin.

Myös ulkoministeriön matkustustiedotteen mukaan Hongkongissa tulisi välttää mielenosoituksia.

STT

Kuvat: