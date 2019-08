Hongkongissa viikonloppu alkoi taas mielenosoituksilla – Manner-Kiinan siirtoa odotetaan huolestuneena

Hongkongissa hallintoa vastustavat mielenosoittajat aloittivat uuden viikonlopun tuoreilla mielenilmauksilla kaatosateen keskellä. Kesän aikana tiuhaan kaduilla marssinut mielenosoitusliike on joutunut kritiikin kohteeksi aikaisemmin Hongkongin lentokentällä tapahtuneen mielenilmauksen vuoksi.

Myös kovasanaisen Manner-Kiinan seuraavaa siirtoa odotetaan huolestuneena.

Lauantaille ja sunnuntaille on suunnitelmissa kaksi mielenosoitusta. Liike yrittää viikonloppuna osoittaa, että heillä on laaja tuki, vaikka joidenkin mielenosoittajien entistä väkivaltaisemmat taktiikat ovat synnyttäneet soraääniä viime aikoina.

STT

Kuvat: