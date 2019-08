Hovioikeus ottaa tänään kantaa Levin hissijupakkaan, josta Kittilän kuntasoppa sai alkunsa

Rovaniemen hovioikeus päättää tänään, oliko Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaaren toiminta Levin hissihankinnassa laitonta. Syyttäjän mukaan Palosaari suosi itävaltalaista hissiyhtiötä italialaisen kilpailijan kustannuksella vuonna 2013 ja syyllistyi luottamusaseman väärinkäyttöön.

Käräjäoikeus katsoi, että Palosaari luovutti kilpailijan luottamuksellisia tarjoustietoja itävaltalaisyhtiölle, mutta ei tuominnut Palosaarta. Tietojen luovuttaminen oli oikeuden mukaan epäasiallista, mutta ei rikollista.

Sekä Palosaari että syyttäjä Sari Anttonen valittivat käräjäoikeuden tuomiosta. Palosaaren vastauksen mukaan syyttäjä on hakoteillä, eikä ole ymmärtänyt hissihankintaprosessia. Lisäksi hän toteaa valituskirjelmässään, ettei käräjäoikeuden tekemä päätelmä tarjoustietojen luovuttamisesta toiselle yhtiölle ole totta, eikä toiminnasta ole syntynyt vahinkoa. Palosaari kiistää syyllistyneensä rikokseen.

– Väite on virheellinen. Palosaari on luovuttanut molemmille tarjoajille teknillistä tietoa, hänen kirjallisessa valituksessaan kerrotaan.

Syyttäjän mukaan käräjäoikeus on perustanut tuomionsa osittain syytetyn rikoksen tekoajan jälkeisiin asioihin ja tehnyt ratkaisevasti vääriä ja virheellisiä päätelmiä. Syyttäjän kanta on edelleen, että Palosaari vuosi toisen tarjoajan tietoja kilpailijalle laittomasti. Syyttäjä katsoo, että itävaltalaisyhtiö alensi tarjoustaan saamiensa tietojen perusteella. Tarjouskilpailun voitti lopulta italialaisyhtiö.

Alkusysäys kuntakriisille

Hissijupakka on myös alkusysäys vuosien kuntasotkulle, jota puidaan oikeussaleissa vielä pitkään. Oikeusprosesseista suurin koskee kaikkiaan 27 entistä ja nykyistä kuntapäättäjää, jotka saivat syytteet törkeistä virkarikoksista. Syytteiden keskiössä oli Kittilän ex-kunnanjohtaja Anna Mäkelän kohtelu. Palosaaresta aloitettiin tutkinta Mäkelän tekemän tutkintapyynnön takia. Kunnanhallitus peruutti tutkintapyynnön ja antoi Mäkelälle potkut luottamuspulaan vedoten.

Käräjäoikeus hylkäsi tänä kesänä Mäkelän kohtelua koskevat kuntapäättäjien syytteet siitäkin huolimatta, että korkein hallinto-oikeus oli jo todennut erottamisen laittomaksi. Sekään ei ole vielä ohi, sillä syyttäjät ovat kertoneet valittavansa käräjäoikeuden tuomiosta.

