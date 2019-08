HS: Fonectalla laaja tietovuoto – mukana arkaluonteisia henkilötietoja

Markkinointi- ja yhteystietoyhtiö Fonectan Kohdistamiskone B2C -palvelusta on löytynyt merkittävä tietovuoto, kertoo Helsingin Sanomat. Yrityksille ja järjestöille suunnatussa palvelussa on ollut tavallisella asiakaskäyttäjätunnuksella saatavilla satojen järjestöjen ja yritysten rekisteritietoja.

HS:n mukaan osa rekistereistä on sisältänyt hyvin yksityiskohtaisia ja arkaluonteisia henkilötietoja. Mukana on muun muassa yhden ammattiopiston hieman yli 150 000 nykyisen ja entisen opiskelijan tietoja.

Fonectan mukaan tietovuoto rajoittuu yhteen palvelun käyttäjätunnukseen. Yhtiö kertoo HS:lle selvittävänsä, miksi tällä tunnuksella on päässyt salaisiin tietoihin, jotka ovat yleensä rajoitettu järjestelmän ylläpitäjille.

– Perustunnuksilla tällaisia asioita ei pitäisi saada näkyville. Jotain konfiguraatioita on muutettu, ja selvitämme, missä ja milloin tämä on tapahtunut, Fonectan lakiasiainjohtaja Krista Koskinen sanoo HS:lle.

Hänen mukaansa tietoturvaloukkauksesta on otettu yhteyttä asian vaatimiin tahoihin.

STT ei ole tavoittanut Fonectaa kommentoimaan asiaa.

Tietosuojavaltuutetun sijainen Jari Råman kertoo HS:lle, että tapauksesta oli torstaihin mennessä tehty kolme ilmoitusta. Hänen mukaansa asiaa ryhdytään selvittämään Fonectan ja ilmoitusten tekijöiden kanssa.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006212884.html

STT

Kuvat: