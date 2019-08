HS:n selvitys: Tyypillinen tuomarin tekemä rikos on rattijuopumus

Suomen tuomioistuinten tuomareista 13 miestä ja kolme naista on saanut viimeisen reilun 15 vuoden aikana tuomion rikoksista muussa kuin virkatoimessaan. Asia käy ilmi Helsingin Sanomien tekemästä selvityksestä. Tuomareista kuusi on syyllistynyt useampaan kuin yhteen rikokseen.

Lehti löysi 23 tuomarien vapaa-ajallaan tekemää rikosta vuosina 2004-2019. Tyypillisimpiä olivat rattijuopumukset ja lisäksi pahoinpitelyt ja liikenteessä tapahtuneet rikokset.

Selvityksen perusteella tavallinen kansalainen syyllistyy rikokseen noin kymmenen kertaa todennäköisemmin kuin tuomari. Kaikista 15 vuotta täyttäneistä noin 10-15 prosenttia on saanut vuosina 2004-2019 langettavan tuomion. Suomen noin 1 050 tuomarista 1,5 prosenttia on saanut vastaavana aikana langettavan tuomion.

https://www.hs.fi/paivanlehti/22082019/art-2000006211856.html

STT