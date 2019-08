Huippugolffari Olesenia epäillään seksuaalisesta ahdistelusta lentokoneessa – virtsasi lisäksi käytävälle ja riiteli henkilökunnan kanssa

Tanskalaisen ammattilaisgolfari Thorbjörn Olesenin epäillään syyllistyneen seksuaaliseen häirintään lennolla Yhdysvalloista Britanniaan, brittimediat uutisoivat. Olesen, 29, pidätettiin Lontoossa lennon laskeuduttua.

Brittimedian mukaan Olesen ahdisteli nukkuvaa naista British Airwaysin lennon ykkösluokassa, kun hän oli palaamassa Memphisistä PGA-kiertueen kisasta. Hän myös virtsasi lentokoneen käytävälle ja riiteli matkustamohenkilökunnan kanssa.

Olesenin englantilainen kilpakumppani Ian Poulter joutui rauhoittelemaan tanskalaista lentokoneessa.

Lontoon poliisi vahvisti, että 29-vuotias mies oli pidätetty epäiltynä seksuaalisesta ahdistelusta, juopumisesta lentokoneessa sekä henkilökunnan ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Olesen päästettiin vapaaksi ja tapauksesta on avattu tutkinta.

Olesen on voittanut urallaan viisi Euroopan-kiertueen kilpailua. Hän on maailmanlistalla sijalla 62.

